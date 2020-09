La muerte llama dos veces

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Iván Salinas (27) fue asesinado a tiros esta madrugada. Su padre, Ramón, terminó sus días de igual manera en octubre de 2007.

No es la primera vez que la familia Salinas siente el desgarro de la muerte.

Hace 13 años una llamada inesperada y una voz anunciando lo peor. Y hoy de nuevo… esa sensación de hastío ante lo irreparable.

En la madrugada de este viernes se supo de un hecho de sangre ocurrido en Pavón al 1400, esto es, en el corazón del ahora llamado barrio Coronel Dorrego.

El lugar tampoco es desconocido para la crónica policial. Muchos episodios violentos se dieron en ese sector.

Eran cerca de las 5 cuando Ivan Salinas (27) se encontraba en esa cuadra reunido con unos amigos.

Los muchachos estaban a la entrada de un pasillo hablando de sus cosas y compartiendo algunas bebidas cuando, de repente, todo se convirtió en un drama.

Un sujeto que apareció en medio de la noche y sin efectúa varios balazos para luego darse a la fuga.

Los disparos dieron de lleno en Iván, que apenas alcanzó a dar unos pasos hasta que cayó al suelo agonizante.

Sus amigos comenzaron a llamar a los servicios de emergencias, aunque éstos nunca llegaron. Poco después cuando los primeros patrulleros arribaron al lugar, la víctima ya había fallecido.

"El Chueco" no merecía esto

Iván, a quien sus íntimos los llamaban "El Chueco" era el menor de cinco hermanos. Estaba en pareja y era el padre de una niña.

Supo ganarse la vida haciendo todo tipo de "changas" y además ingresó a uno de los planes sociales como personal de limpieza de plazas y espacios públicos.

Buen vecino y buen amigo. Solidario con los demás. Junto a su madre llevaba adelante también un comedor comunitario.

Manos vacías

"Es la segunda vez que la violencia golpea a mi familia. Hace unos años mi padre también fue asesinado a tiros. Ese crimen nunca fue esclarecido. Y ahora esto", dijo con la voz quebrada Gabriela, hermana de Iván.

"Hasta cuándo vamos a tener que seguir soportando esta situación. Los barrios están llenos de gente armada y de drogas. Todo eso produce violencia y siento que nadie hace nada", agregó.

"En su momento pedí justicia por mi padre, pero nadie me dio una respuesta. Quedé con las manos vacías. No encontraron nada y nadie pagó por aquel crimen. Espero que ahora no pase lo mismo", sentenció.

Un trágico recuerdo

La tarde del 10 de octubre de 2007 Ramón Salinas (44) iba al mando de una Chevrolet Meriva, junto a su pareja (una mujer de 34 años) y el por entonces adolescente Iván, que tenía 13 años.

El vehículo se detuvo en la esquina de Ayacucho y Fdo Zuviría donde se tenían que juntar varios hombres para disputar un partido de fútbol.

Pero nada de eso pasó. Quienes aparecieron fueron dos sujetos que pasaron caminando al lado de la Meriva. Segundos después volvieron sobre sus pasos y lanzaron un demencial ataque a tiros con pistolas 9 mm.

Ramón Salinas (un ex policía que había sido exonerado de la fuerza) murió acribillado. Su pareja resultó herida y el hijo de ambos resultó milagrosamente ileso.