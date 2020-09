No se vuelve a la Fase 1 pero piden 14 días para aplanar la curva

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

No se dijo nada todavía de las actividades que podrían suspenderse o permitirse bajo nuevas restricciones. El gobernador Omar Perotti insistió con un plazo de 14 días para "aliviar el sistema de salud".

La cita fue este viernes por la mañana en Facundo Zuviría y Risso, en inmediaciones de la obra de desagüe de calle Espora. Allí coincidieron el gobernador Omar Perotti y el intendente santafesino Emilio Jatón para escuchar los anuncios que el presidente Alberto Fernández tenía preparados para obras de infraestructura en distintos puntos del país, también en esta capital. Y todo indica que se volverán a encontrar más tarde para definir y anunciar la modalidad que tendrá, en adelante, el distanciamiento social, en el actual escenario de aumento de contagios por Covid-19. En definitiva, se insistió con un plazo de 14 días para "aliviar al sistema de salud" y para "aplanar la curva" que en los últimos días creció de manera exponencial; pero no se dijo nada todavía de las actividades que podrían suspenderse o permitirse bajo nuevas restricciones.

"Para que vayamos ubicándonos, hay un crecimiento de casos en la ciudad con una aceleración en la velocidad y esto hay que pararlo; hay que detener esa velocidad y tenemos que hacer un esfuerzo entre todos para acompañar el esfuerzo del sistema de salud y para el reacomodamiento de camas que este respiro nos tiene que dar", respondió el mandatario provincial al requerimiento de El Litoral.

"Eso no significa que volvamos a la fase 1 encerrándonos todos; hay cosas que hemos aprendido. Estamos en una etapa de distanciamiento: junio, julio y agosto han sido meses prácticamente normales. Hoy tenemos que conseguir un respiro, un alto para poder bajar esa velocidad (de contagios) porque tenemos que aprender a convivir con esto", amplió.

"Van a ser varios meses por delante con pandemia y no podemos estar todos encerrados", dijo Perotti. Al ser consultado sobre si las medidas para Santa Fe serían similares a las que se aplicaron en Rosario y Gran Rosario desde la semana pasada, sostuvo que "las particularidades de las ciudades no se repiten y no tienen que ser unas iguales a otras. Va a haber modalidades parecidas y otras situaciones que la misma práctica en Rosario nos permiten saber si en Santa Fe podemos hacerlas de otra manera".



"En la semana que estamos transcurriendo, expertos en estadísticas y sanitarismo ya nos venían diciendo que hay que tomar estas medidas. Y los números que provienen de la salud pública son los que mandan. Vamos a intentar con el gobernador que tengan el menor impacto posible en términos económicos".

Sin embargo, anticipó que Santa Fe y Santo Tomé "son los puntos centrales; Sauce Viejo y Rincón con mucha interacción pero con menos casos. Esas situaciones son las que habrá que analizar, pero las dos primeras (ciudades) tienen que ser tomadas con una particularidad porque la curva se ha acelerado en demasía", ratificó. "Tenemos que resguardar al sistema de salud porque Santa Fe recibe pacientes del departamento La Capital y parte del centro-norte provincial".

"Estamos necesitando un respiro para el sistema de salud para ganar esa seguridad. Después habrá que convivir con el virus, con los recaudos y controles, y evitando aglomeraciones", cerró.

Ayuda económica

El gobernador Omar Perotti confirmó que se mantendrá la ayuda económica para sectores que "no pudieron abrir, los que lo hicieron parcialmente o que necesitan incorporación tecnológica para retomar su actividad. Vamos a continuar con los subsidios para jardines, para salones de eventos -que no pudieron abrir- que irán acompañados del tema tarifario en luz y agua". "No se va a pagar nada de lo que no se ha consumido. Son señales concretas hacia cómo acompañamos, como damos este respiro que necesita el sistema de salud".