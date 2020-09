https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 11.09.2020

16:18

El EEP en la mira

Colombia ayudará a investigar el secuestro del ex vicepresidente paraguayo Óscar Denis

El gobierno de Paraguay envió su avión presidencial este jueves a Colombia, según anunció en conferencia de prensa el ministro del Interior, Euclides Acevedo. El ministro dijo que era «para recibir apoyo, con el secuestro del exvicepresidente Óscar Denis Sánchez y su asistente Adelio Mendoza». No especificó el tipo de asistencia que recibirá el país.

