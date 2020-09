https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tenis adaptado

Gustavo Fernández quedó eliminado en las semifinales del US Open

El "Lobo", actual número dos del mundo, no pudo con el británico Alfie Hewett y perdió por 6-4, 1-6 y 6-3 en una hora y 55 minutos de juego.

