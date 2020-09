https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Vandalismo

Neuquén: se robaron cinco árboles frutales de un parque que todavía no se inauguró

El Parque Lineal de 12 de Septiembre de la ciudad de Neuquén aún no fue inaugurado y ya sufrió el primer acto de vandalismo: se robaron los ciruelos.

