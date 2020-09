El colombiano Daniel Martínez gana la etapa y Roglic saca ventaja como líder del Tour de Francia

El ciclista colombiano Daniel Felipe Martínez se adjudicó hoy la decimotercera etapa del Tour de Francia, cuya clasificación general mantuvo en la cima al esloveno Primoz Roglic, que ahora tiene nuevo escolta.

Martínez se impuso con un tiempo de cinco horas, un minuto y 47 segundos en el tramo de 191,5 kilómetros que unió Chatel-Guyon con Puy Mary Cantal, al superar en el sprint final a dos rivales alemanes, Lennard Kamna y Maximilian Schachman, informó la agencia italiana de noticias ANSA.

Kamna cerró la etapa a cuatro segundos del vencedor y por delante de Schachman, que comandó la prueba durante largo rato pero terminó a 51 segundos de Martínez y completó el podio de la jornada.

