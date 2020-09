https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 11.09.2020 - Última actualización - 18:44

Turf King Slew fue una gran sorpresa en el Gran Premio Estrellas Classic

King Slew, un hijo de Campanologist que entrena la joven cuidadora Débora Toledo y fue corrido por Rodrigo Blanco, ganó este viernes el Gran Premio de las Estrellas en el hipódromo de Palermo.



Son tiempos de pandemia y de calentamiento global, dos males que tienen angustiada a toda la humanidad. Así y todo el turf argentino trata de sobrevivir. Este viernes lo demostró en Palermo con una gran carrera como lo fue el Estrellas Classic, sobre 2.000 metros para caballos fondistas, que fue ganada por King Slew.



El ganador pagó un dividendo de 13,20 pesos por boleto y empleó un tiempo de 1m 59s 75/100 para las 20 cuadras de arena. Hubo una diferencia de dos cuerpos a favor del ganador sobre In Your Honor, que entró segundo en una muy buena carrera.



En la teoría "había" dos caballos. Uno era Special Dubai -entró cuarto- y el otro era Emotion Orpen -no agarró chapa en el marcador rentado-.



Maroon Five agarró la punta y la mantuvo hasta la entrada a la recta. Fue seguido por Milione, Emotion Orpen, Transsonico y Special Dubai. Ya en los últimos 600 metros la carrera cambió de puntero. Transsonico superó a Maroon Five, mientras que se acercaron Guest Seattle y Pinball Wizard (una canción de la banda británica The Who).



En los 350 metros finales la carrera quedó entre Pinball Wizard, King Slew, Emotion Orpen e In Your Honor, quien vino atropellando desde muy lejos y muy abierto.



En los últimos 200 metros, King Slew, muy bien corrido por el jinete Rodrigo Blanco, se fue con luz hacia el disco. A dos cuerpos entró In Your Honor quien, a su vez, aventajó por medio cuerpo a Pinball Wizard. El cuarto puesto, a la cabeza, fue para Emotion Orpen.



Los parciales fueron de 23s 43c para los 400 metros, de 46s 54c para los 800 metros, de 1m 10s 57c para los 1.200 metros y de 1m 34s 11c para la milla de arena.



King Slew alcanzó hoy su segundo triunfo oficial sobre un total de siete carreras. Fue una sorpresa y fue un caballo con mucha energía en los últimos 300 metros. Su cuidadora, Débora Toledo, fue gritando casi hasta la misma pista la victoria conseguida.

Con información de Télam