Falleció Stevie Lee, actor de Jackass y American Horror Story

La estrella de "Jackass" Stevie Lee Richardson, un luchador conocido como "Puppet The Psycho Dwarf" ("El muñeco enano psicópata"), murió de manera repentina, según ha informado su propia familia en un comunicado. El actor falleció el pasado 9 de septiembre, y de momento no han trascendido las causas.

Stevie Lee era conocido por su participación en Jackass y por su papel como enano de circo malvado en la serie creada por Ryan Murphy American Horror Story: Freak Show. Además, era conocido entre los fans de la lucha libre como "Puppet The Psycho Dawrf", pues era un recurrente en los combates de Impact Wrestling.

Conocida la noticia, desde la cuenta oficial del programa de lucha expresaron: "Es una gran tristeza conocer la muerte de Stevie Lee, mejor conocido como 'Puppet The Psycho Dwarf' al comienzo de Total Nonstop Action. Enviamos nuestro sentido pésame a sus amigos y su familia".

Lee integró el reparto de la película documental "Jackass 3D" (2010), basada en el bizarro programa de MTV creado por Johnny Knoxville, Spike Jonze, Jeff Tremaine y Bam Margera, que hacía un uso cómico de la violencia y el riesgo, así como en la película "Oz: Un mundo de fantasía" (2013). Protagonizó "Half Pint Brawlers", su propio reality, en el que se mostraba cómo llevaba su propia compañía de lucha libre.

Uno de sus amigos, Jacob Coyler, organizó una campaña en GoFundMe para que la gente ayude a su hermano Jim a asumir los gastos del funeral. "Era amado por muchos y tiene muchos amigos que eran familiares, fanáticos que lo adoraban, pero solo su hermano Jim se encargó de los arreglos finales", manifestó Coyler.

"Puppet puso sonrisas en todo el mundo con su actitud y estilo de vida incondicionales. Es una leyenda en el arte de Midget Wrestling. Necesita nuestra ayuda para darle una última despedida. Por favor done lo que pueda, comparta sus recuerdos con todos y comparta esta recaudación de fondos para darle al Psycho Dwarf el mejor lugar de descanso posible. Todas las ganancias se entregarán a Jim Richardson para que se haga cargo de los servicios / costos de entierro. ¡Muchas gracias a todos y Puppet, te amamos hermano!", cerró el comunicado que acompaña la campaña para recaudar un total de 5.000 dólares.

En diciembre de 2019 anunciaron el regreso de Jackass con una nueva película, la primera tras la muerte de Ryan Dunn, uno de los principales participantes del programa, quien murió en un accidente automovilístico el 20 de junio de 2011. El hecho sucedió en la ruta 322 en el municipio de West Goshen, Pennsylvania. Ahora, con la muerte de Stevie Lee habrá que ver cómo continúa Jackass sin una de sus principales estrellas.

It is with great sadness that we learn of the passing of Stevie Lee, better known as "Puppet The Psycho Dwarf" in the early days of TNA. We send our deepest condolences to his friends and family. pic.twitter.com/tdVdCFkNCJ