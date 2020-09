https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 11.09.2020 - Última actualización - 18:59

18:58

En Santa Fe el ensayo está centralizado y regulado por el Cudaio a través del Centro Regional de Hemoterapia del Ministerio de Salud.

El tratamiento es experimental y gratuito Advierten comercialización ilegal de plasma para pacientes Covid En Santa Fe el ensayo está centralizado y regulado por el Cudaio a través del Centro Regional de Hemoterapia del Ministerio de Salud. En Santa Fe el ensayo está centralizado y regulado por el Cudaio a través del Centro Regional de Hemoterapia del Ministerio de Salud.

Autoridades del Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (Cudaio), del Ministerio de Salud, advirtió, ante posibles cobros por aplicación de plasma a pacientes con Covid-19, "que la comercialización del plasma es ilegal; y que todo lo referido a la selección de donantes, gestión y uso con fines médicos se encuentra bajo su órbita".

En la misma línea, desde el Ministerio de Salud aseguraron que "la aplicación de plasma de convaleciente en pacientes con Covid-19 seleccionados, es un ensayo clínico que se encuentra en su etapa experimental y que su suministro es gratuito para el paciente; así como también la obtención del mismo es sin costo para el efector que lo administra".

La Bioquímica Liliana Di Tullio (Mat. N° 1888), coordinadora del Centro Regional de Hemoterapia, ratificó a El Litoral. "Adherimos a un ensayo clínico nacional y después se lo damos a los efectores de salud, tanto públicos como privados. A partir de ahí, desconocemos todo tipo de pedido de retribución o facturación que hagan en las obras sociales. Esos no es de nuestra incumbencia".

"Sí le exigimos a las 36 instituciones privadas y públicas adheridas, que nos remitan la evaluación clínica de la mejoría o no, del paciente que recibe el plasma. Ese es todo el vínculo que tenemos ", detalló la profesional.

"Cuando uno adhiere a un protocolo de ensayo clínico priman la confidencialidad, la predisposición del comité de bioética que avala ese ensayo y la adhesión a cumplir los pasos tal cual como dictan las directrices que dicen que el plasma se obtiene de manera voluntaria y no media ninguna remuneración porque lo prohibe la Ley de Sangre, y además porque es un ensayo clínico, algo para probar. La aplicación también es gratuita: así lo dispuso la provincia al asumir el compromiso de correr con todos los gastos.Quien no adhiera a estos lineamientos y pretenda un recupero económico, estará cometiendo una infracción. No puede ser arancelado algo que recién ahora está en fase de prueba", finalizó la Doctora Di Tullio.

Procedimiento y normativas

El Cudaio informó que, conforme a lo establecido, "los establecimientos tratantes del Covid-19 reciben las unidades de plasma gratuitamente, por ser este un tratamiento experimental y en virtud de la Ley 22.990, que prohibe la intermediación comercial y el lucro en cualquiera de los eslabones terapéuticos del uso de sangre, sus componentes y derivados".

Además, el organismo provincial aclaró que "el plasma proviene exclusivamente de donaciones de aquellas personas que han padecido Covid-19-, recibieron el alta médica y cuentan con un determinado desarrollo de anticuerpos, entre otros requerimientos".

De este modo, junto con la prohibición de cobrar por el plasma, también se desalientan los pedidos individuales, por canales públicos o privados, dirigidos a determinadas personas. "El único circuito habilitado es que el médico tratante, tras evaluar la gravedad del cuadro y las características del paciente, solicite la unidad de plasma al Cudaio", enfatizó el Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos.

Promoción y contactos

En vista del crecimiento constante del número de casos de Covid-19 en la provincia, y el consecuente aumento de pedidos de unidades por parte de los efectores de salud tratantes, el CUDAIO alienta a todas las personas que hayan cursado la enfermedad a que se pongan en contacto para ofrecer su donación. En Rosario y zona sur de la provincia, a los teléfonos 341 4724700 - 341 4724701 - 341 4356325; y en Santa Fe y zona norte, al 342 4572575.