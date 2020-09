https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 11.09.2020 - Última actualización - 20:17

20:16

WhatsApp 3425 080710 - Mail: buzon@ellitoral.com Línea directa

Llegan cartas

Indignación e impotencia

Gladis Córdoba

Lamentablemente, estoy viviendo una situación muy triste, con muchas decepciones. Soy dueña de un departamento de barrio Don Bosco, con todos los papeles al día. Hace 3 meses se retiró la inquilina, dejándolo en perfectas condiciones. Quien me administra dicho inmueble es el señor R. del S. y después de que la propiedad quedó desocupada, el empleado de dicho administrador (que se ocupaba de arreglos, pintura, etc.) fue a acondicionar el departamento y al encontrarse vacío llevó a vivir a su pareja. Esta mujer tiene chiquitos. Al empleado en cuestión le dio un infarto y falleció. Con el administrador recorrimos juntos seccionales, hicimos denuncias, a la EPE (la usurpadora está enganchada), al Ministerio de Justicia y debido a esta terrible pandemia que nos toca vivir, nos dicen que prácticamente no se está trabajando.

Les pregunto a los señores funcionarios, a quienes he atendido muy gentilmente en el lugar donde me desempeñé trabajando y los he votado, ¿qué debo hacer para recuperar mi vivienda? Soy una señora jubilada nacional y perdí la venta del inmueble (ya que tenía un comprador) y no cobro más el respectivo alquiler. A su vez, yo pago un alquiler donde estoy viviendo. Ahora me encuentro muy complicada económicamente.

Insisto, me invade la tristeza, ya que me costó mucho tener esa propiedad. Nunca hubiese imaginado vivir esta pesadilla que me está enfermando.

Señores: por favor, ¿a quién tengo que dirigirme?, ¿qué debo hacer? Decidí dar a conocer mi angustiante e injusta situación en este espacio público que el diario El Litoral nos brinda para que alguien con conocimiento en la materia me pueda orientar y tenderme su mano. Que alguien se ocupe de mi caso. Necesito recuperar lo que es mío.

Mil gracias a todos.

****

Respetar las normas para seguir trabajando

UNA LECTORA ATENTA

"Estuve leyendo que la Municipalidad dice que efectúa controles y reducción de la concurrencia a bares, restaurantes, etc., a un 30 %. Yo no concurro a esos locales, pero, por personas que sí lo hacen sé que se volvieron sin ingresar, porque estaban llenos el fin de semana; es decir no había un 30 % de ocupación, sino que estaban completos. Comprendo el interés de los comerciantes por trabajar, pero si quieren hacerlo deben respetar las normas sanitarias. Otro tema es que tuve que concurrir por extrema necesidad a un negocio a una cuadra de bulevar Gálvez. Algunos usábamos barbijos, otros tranquilamente entraban y salían sin nada. ¿Adónde está el cuidado, el control? Gracias por publicar mi comentario".

****

Los jubilados no sobran

JUAN CARLOS GARCÍA

"Señor Fernández, presidente de mi querido país, la Argentina. A los 86 años, he aprendido que coronavirus y jubilación, esperando sentencia por ajuste de haberes, matan. Recordando a Tato Bores, los jubilados somos muchos, pero no sobra ninguno".

****

Sumas fijas

RAMÓN CASTRO

"¡Qué egoístas que son los que más tienen! ¿No se dan cuenta de que estamos en un momento que hay que ayudar a los que menos tienen? ¡Claro con sumas fijas se les aumenta a todos por igual! De otra manera, se aumenta poco al que gana poco y mucho al que gana mucho y cada vez se van agrandando las diferencias! Pero el egoísmo no los deja ser justos!".