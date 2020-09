https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Para los próximas dos semanas Oficial: el decreto que confirma las restricciones para Santa Fe y Santo Tome

A raíz del acelerado crecimiento de la curva de contagios, este viernes el gobierno de la provincia de Santa Fe decretó una serie de medidas restrictivas para la ciudad capital y Santo Tomé.

La medida es similar a la que rige desde hace una semana en Rosario y otros cuatro departamentos del sur de la provincia.

Entre las disposiciones para los próximos 14 días se destaca el cierre de comercios de rubros no esenciales, gimnasios, bares y restós, que podrán trabajar con la modalidad take away y delivery.

Mientras que sí se permitirán las obras privadas (con sólo 5 obreros) y las salidas recreativas, hasta 500 metros a distancia del domicilio.

