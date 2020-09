Gabriel Frontons: "Queremos producir más información sobre la vida de los santafesinos"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Diálogo al interior del Estado y con la sociedad civil como estrategia para facilitar el acceso a la información. Buena vinculación con el Indec. Ambiente y género como campos a profundizar en la agenda.

Hace poco menos de dos meses que Gabriel Frontons asumió al frente del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (Ipec), el organismo que, para decirlo en forma muy resumida, se encarga de procesar información y luego exponer en cifras y porcentajes distintos aspectos de la actividad de las personas: la economía, la demografía, la educación, etc. Ciifras y porcentajes que permiten luego hacer diagnósticos y tomar decisiones. Sin embargo, esta vez la precisión que caracteriza a los números contrastó en forma dramática con la incertidumbre local y global que, en el contexto de pandemia, acompañó la asunción de esta nueva gestión. Con todo, algunas dudas se fueron despejando: el Censo Nacional quedará postergado para después de la emergencia sanitaria por Covid-19.

El diálogo de El Litoral con Frontons arrancó con esa pregunta, ¿cuándo se haría el Censo? Y la respuesta llegó algunos días después con el anuncio hecho por el gobierno nacional sobre una postergación sin fecha cierta pero para después de que finalice la etapa crítica de la pandemia.

Mientras tanto, hay objetivos que se plantearon y se mantienen más allá de la coyuntura, y el funcionario los agrupa en dos lineamientos.

"Por un lado, nos interesa mucho producir y difundir más información estadística oficial sobre aspectos relevantes de Santa Fe y de la vida de los santafesinos; temas que involucran lo económico, los aspectos sociales, sanitarios, educativos, demográficos. Lo vinculado a lo habitacional, la familia y seguridad. También están en la agenda los temas ambientales y, por supuesto, las cuestiones de género", apuntó.

Para el director del Ipec está claro que estas son "demandas de la población y de este gobierno" y, en ese sentido, "queremos producir y difundir más y mejor información estadística sobre la provincia".

- Una de las últimas novedades que se incorporó en los últimos años es la elaboración del Registro Único de Situaciones de Violencia hacia las Mujeres (Ruvim). ¿Se va a mantener?

- Si, por supuesto. La violencia de género es toda una problemática y la idea es continuar y mejorar el registro. Está previsto seguir con ese relevamiento y sumar otros. Está claro que lo podemos hacer con la incorporación de registros administrativos con fines estadísticos, trabajando con la mejora continua en el proceso y utilizar información georreferenciada para presentar la información.

El otro lineamiento es estructural y va más a la importancia de promover un poco más de coordinación del sistema estadístico provincial. "Obviamente esto tiene que ver con un diálogo al interior del Estado provincial entre las distintas esferas, con municipios y comunas, universidades y por supuesto con entidades de la sociedad civil para coordinar de mejor manera la información estadística, mejorar la presentación, agilizar y facilitar el acceso a la ciudadanía, para que tenga más información y pueda hacer ejercicio del derecho a estar mejor informados".

Convencido de que "la información contribuye a mejores decisiones privadas y de gobierno, el funcionario remarcó que existe "un muy buen diálogo con el Indec, organismo nacional con el que se realiza "un trabajo coordinado".

- Está claro que con cifras en la mano es posible tomar mejores decisiones. Eso cuenta tanto para el ámbito público como para el privado.

- Yo también soy usuario de datos estadísticos desde hace mucho tiempo. Ahora estoy "de este lado" y el objetivo es producir más y mejor información. Y, por otro lado, tratar de convertir al Instituto en un eje del sistema provincial de estadística, Hay muchas herramientas que se pueden utilizar para que el usuario pueda llegar a esa información de una manera más rápida y ágil. Estos son criterios de trabajo en materia estadística.

Como economista y, como ya dijo, "usuario" de estadísticas advierte que "en algunos sectores no tenemos información. A veces al interior del gobierno hace falta información y no la tenemos; es un bache que pretendo cubrir de a poco" y para lograrlo "me voy a apoyar en el Indec".

Reconocimiento

Gabriel Frontons dedicó unas palabras de agradecimiento al personal del Ipec porque "a pesar de las dificultades, que son muchas en este contexto, los objetivos se fueron cumpliendo y las publicaciones fueron realizadas. Hay un buen trabajo en coordinación y responsabilidad, aún con las dificultades del caso", cerró.

- Se prevén incorporar temas novedosos al campo de estudio del Ipec.

- Está claro que hay nuevas demandas y problemas. Todo eso debe ser medido y observado en términos estadísticos. Esa es la tarea de organismo, en este caso del Ipec que tiene que dar respuestas a nuevos desafíos y problemas de la comunidad.

Mientras tanto, el organismo mantiene un calendario mensual de publicaciones, la más "conocida" es el Índice de Precios al Consumidor, pero también hay medición de exportaciones y actividad económica, y costo de la construcción.

Y más allá de la continuidad en los informes y la incorporación de otros nuevos, su titular señaló que "desde el Ipec vamos a trabajar con imparcialidad y profesionalismo, generando estadísticas oficiales con metodologías adecuadas, en forma precisa y oportuna". Siempre "en el marco de os Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas".