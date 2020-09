https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Santa Fe insegura

Balean a un oficial de la policía en el norte de la ciudad

El agente intercedió cuando un hombre estaba siendo golpeado por otros dos. Uno de los agresores fue aprehendido mientras el otro huyó no sin antes disparar contra el uniformado. Posteriormente secuestraron el auto del fugado pero no pudieron dar con su paradero.

El oficial herido presta servicio en la Seccional 9na

Momentos de suma tensión se dieron en la noche del viernes en el norte de la ciudad de Santa Fe, concretamente en barrio Los Hornos. Todo comenzó cuando desde la Seccional 9na escucharon ruidos en la vía pública y uno de los oficiales de turno salió a la calle. El citado agente, notó que dos hombres golpeaban a un tercero. Fue entonces que el uniformado intercedió junto a otro compañero para frenar la agresión. Si bien se logró contener la situación con la detención de uno de los agresores, el otro individuo consiguió sortear la presencia policial y meterse en su vehículo. Según la información que trascendió, antes de huir ese individuo abrió fuego contra el personal policial. Precisamente, el oficial repelió el ataque con su arma reglamentaria pero el sujeto logró escapar. Cabe señalar que uno de los agentes resultó con una herida de arma de fuego en su brazo izquierdo. Aprehensión Minutos más tarde, se le dio conocimiento de lo ocurrido a la fiscalía y se tomó testimonio al hombre agredido. Según habría manifestado, fue amenazado de muerte. Por lo que se dispuso que el sujeto detenido quede aprehendido por “amenazas calificadas”. Secuestro Tras el ataque a tiros al personal policial, se desplegó un operativo que terminó en un domicilio de un familiar del sujeto que logró escapar. En ese lugar, los oficiales encontraron el vehículo involucrado en el hecho y procedieron a su secuestro para realizar peritajes. Sin embargo, aún no se informó sobre el paradero del tirador.