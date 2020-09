https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Habrá un ganador inédito en el Grand Slam estadounidense

Thiem y Zverev definirán al nuevo campeón del US Open

El austríaco Dominic Thiem y el alemán Alexander Zverev se consagraron finalistas del US Open, tras imponerse en semifinales sobre el ruso Daniil Medvedev y el español Pablo Carreño Busta, respectivamente, y el segundo Grand Slam de 2020 tendrá este domingo un nuevo campeón.

Entre Zverev y Thiem estará el sucesor de Rafael Nadal en el trono del US Open. Crédito: Archivo



