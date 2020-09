Nicolás Russo: "En Brasil tienen muertos por todos lados y van a la playa"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Dice que no es momento de arrancar el torneo local de AFA, pero tampoco las copas (Libertadores y Sudamericana) y mucho menos las Eliminatorias. Habla de política, de la plata de la TV y de los clásicos: "Somos más los dirigentes que queremos jugarlos".

Ya quedó lejos esa infancia en la Villa Obrera, una zona de inmigrantes italianos, donde se crió Nicolás Russo, presidente "histórico" de Lanús y hoy vocero sin cargo de la actual AFA. "Desde los 12 hasta los 18 años me la pasé de feria en feria. Después, la cosa seguía en casa, en el almacén que atendíamos desde la ventana", recuerda. Y también afirma que ese emblemático depósito mayorista de comestibles (era familiar y lo bautizaron "La Mari" en honor a su madre), fue "uno de los más importantes de la ciudad de Lanús" y dice que fue lo que le dio roce, más calle y relaciones.

Su historia de amor (en este caso recontra correspondido) en color granate arrancó en el año 1991, casi al mismo tiempo que llegó Vignatti a Colón, por ejemplo. "Desde ahí no paré más", remarca. Ingresó al club y estuvo a cargo de la Comisión de Tribuna, que presidía Néstor Díaz Pérez, un apellido que en Lanús no pasa inadvertido por ser gran artífice en la construcción del estadio íntegramente de cemento, el cual hoy lleva su nombre. Russo fue escalando peldaños hasta alcanzar la tan codiciada presidencia en 2009. "Fui pro-tesorero, tesorero y después estuve a cargo del fútbol. Ejercí la vicepresidencia primera en dos ocasiones, tuve la suerte de ser presidente y luego volví a serlo", repasa Nicolás Russo en esta charla exclusiva con El Litoral.

-¿Cómo fue aquéllo de incursionar en la política?

-En febrero de 2012 me llamó Macri y me propuso ser diputado provincial porque veía que tenía futuro en la política. Le contesté que lo iba a pensar y lo conversé con amigos. Ahí tuve propuestas diferentes, las cuales me llevaron a optar por Sergio Massa. Fue la persona que mejor me explicó lo que quería hacer y me convenció.

-¿Como ves hoy, con el paso de los años, esos 55.000 habitantes de Lanús que te votaron a Intendente, por más que no alcanzó?

-La verdad, me encantó lo que hice. Llevamos un trabajo de cara a la gente y con mucho contacto directo con los vecinos. Caminar por los barrios y andar por todos lados fue una experiencia importante. Tenía una gran responsabilidad con la militancia y todos los que me apoyaron. Se la jugaron por mí. Todos sabemos que la mayoría de los votos a nivel municipal se traccionan con quien va como candidato a presidente. Nosotros hicimos una muy buena elección pero no alcanzó.

-Lindo viaje por el pasado, Nicola. Venimos al presente: en Paraguay algunos medios afirman que es inminente la postergación de las Eliminatorias, que tenían punto de inicio el 8 de octubre. ¿Estabas al tanto de este paso atrás de Conmebol a nivel Selecciones?

-Sí, estoy al tanto. Si nosotros no entendemos, porque siempre nos comparamos con Europa, que estamos en el pico de la pandemia, no entendemos nada. Cada país tiene su cosas, yo lo entiendo. Nosotros acá recibimos desde la dirigencia muchas críticas porque no podemos arrancar el fútbol; la idea era el 25 y ahora vamos a esperar un par de semanas más. Lo que no comprendo es cómo vamos a jugar internacionalmente: tema aeropuertos, traslados y hoteles; en varios de esos lados con picos de pandemia.

-Pero hay países de Sudamérica que hace rato están jugando...

-Yo no critico a nadie. En Argentina nosotros priorizamos la vida de la gente y creo que así más o menos la vamos llevando. Ahora la realidad es que estamos en el peor momento. Se apostó por la cuarentena extendida, tomar precauciones y reforzar el sistema sanitario. Hay cosas que no entiendo. ¡En Brasil tienen muertos por todos lados y van a la playa!. Yo no critico las otras posturas, pero hoy lo veo difícil. No es el momento de arrancar el torneo local, pero tampoco la Copa Libertadores ni la Copa Sudamericana. Yo te pregunto: si vos sos presidente de un club y tenés que mandar los jugadores: ¿cómo hacés con el pico de la pandemia?. Es complicado el tema, veremos que sucede con el correr de los días.

-Yo creo que las críticas a ustedes, los dirigentes de AFA, no hacen foco hoy en el pico de pandemia en Argentina. El tema es que estuvimos varios meses inmovilizados sin hacer nada cuando se podía hacer algo....

-Todo es muy dinámico, estamos contra un bicho éste que hoy no se sabe como controlarlo en ninguna parte del mundo. Cuando se paró el fútbol, con ese recordado River-Atlético Tucumán, en el momento que no había infectados, todos lo dirigentes estábamos de acuerdo con la idea del Gobierno de priorizar la salud. Hubo, en ese entonces, una presión mediática tremenda para que no juguemos. Y hasta otros países habían parado. Desde AFA dijimos "vamos a acompañar lo que diga el Gobierno" y para mí se hizo lo correcto. Yo creo que a ésto, en el corto plazo, lo podemos superar, pero nos vamos a tener que acostumbrar a convivir con este virus que tanto daños nos está haciendo.

-Hablaste de la relación AFA-Gobierno y muchas veces, los que estamos afuera, advertimos "chispazos" y cortocircuito desde Balcarce 50 hasta calle Viamonte...

-¿Por qué pensás éso?

-Porque el Presidente Alberto Fernández, que es futbolero, fue claro cuando dijo "El fútbol argentino debe replantearse cómo funciona, no está funcionando bien. Un día juegan 19 equipos y otro día 30, un día necesitamos que desciendan cuatro y el otro día nadie. Son cosas que uno no entiende, un día si la Superliga no existía se caía todo a pedazos y ahora no existe. Hay algo que está mal"...

-Te puedo asegurar que está todo normal, el Presidente tiene problemas muchos más graves que preocuparse por el fútbol y además no puede conocer todos los detalles. ¿Vos conocés algún dirigente que quiera jugar sin descensos?. Lo mismo vale para jugadores y entrenadores. Nadie quiere jugar sin descensos... ¿Saben por qué jugamos sin descensos?: ¡por lo que está pasando!. A los clubes nos va a costar un montón todo ésto. Mirá, a un club como Lanús recomponerse de este drama le va a llevar como mínimo dos años. Jugar sin descensos es para apostar por los pibes, bajar los costos y sincerar los presupuestos. Es por todo lo que se nos viene encima después de la pandemia.

-¿Cómo va a gambetear el fútbol argentino esta pandemia?

-Imagino un par de años de transición total, donde los juveniles van a quemar etapas y van a jugar en Primera. Los clubes que vayan por ese camino se van a capitalizar deportiva y económicamente. Pregunto: ¿si hubiera descensos se puede poner a los chicos?....Ustedes están ahí en Santa Fe: si Colón y Unión pelean el descenso poniendo los pibes te queman la cancha en esa ciudad. Es la realidad y por favor no nos comparemos con el fútbol mexicano como hace algún dirigente. Allá te vas al descenso y al otro día comprás la misma plaza para volver; los hinchas de los dos equipos salen mezclados en la platea. ¿Ustedes piensan que nosotros queremos torneos con 30 equipos o 28?. ¡La respuesta es no!. Ves, ahí tenés...ése fue un error nuestro en su momento. Apostamos a la salida económica para que los clubes sigan vivos.

-Me equivoco si digo que a la pandemia ahora se les suma a los dirigentes de la AFA el problema de la plata de la TV, luego de esta decisión de no transferir los fondos como antes...

-Vos me hiciste muchas entrevistas y sabés que siempre fui muy crítico por lo que estaba pasando con la TV en relación al monto que cobramos los clubes. Eran cifras bajísimas, aunque hoy es mucho más por un montón de cuestiones, entre ellas un dólar que se ha devaluado. La realidad es que en marzo estábamos arrancando algunas charlas para acomodar ese contrato y mejorarlo. Pero así como digo ésto, también debo marcar que las dos cadenas que ganaron en su momento la licitación se comportaron muy bien y siguieron pagando sin tener en cuenta la pandemia. Todo ello amerita a sentarse a hablar y considerar que ellos nos acompañaron en este duro momento. Pero hace falta una renegociación de los derechos de TV en el fútbol argentino. Está claro que se debe replantear ese contrato.

-¿Por qué "Chiqui" Tapia y Marcelo Tinelli están "escondidos"?...No aparecieron más en ningún lado y en todos los medios, la única cara que se ve es la de Nicolás Russo y la única voz que se escucha es la tuya...

-Te puedo asegurar que Tapia y Tinelli están trabajando mucho. Tapia tiene charlas diarias con el Ministro Ginés. El próximo objetivo de AFA es que el Gobierno nos habilite las prácticas abiertas y los amistosos. Es día a día la charla. Esta semana que arranca, la Copa Libertadores se va a jugar, pero la verdad habría que haber parado un par de semanas. No es momento para jugarla. Tampoco la Sudamericana. En cuanto a las Eliminatorias, hay mucha resistencia de los clubes para ceder los jugadores: muchos aeropuertos cerrados, hay que ir a otro país y llegar en micros. Casi todos vienen de Europa. Es inminente lo de la Conmebol: va a decidir no jugar las Eliminatorias.