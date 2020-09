https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Russo mano a mano con El Litoral "Somos más los que queremos jugar los clásicos", dice el presidente de Lanús

Sin dudas que otros de los temas polémicos en los últimos tiempos del fútbol argentino fue la supuesta negativa de los clubes grandes de la AFA a jugar los clásicos, con esa figura de "Interzonal", copiada de los viejos Campeontos Nacionales.

-¿Por qué hubo un "no" a los clásicos?

-Más allá de la presión que implica jugar un clásico, quiero decir que no está cerrada esa discusión de un posible interzonal.

-No entiendo algo...¿Cuál es el riesgo de que pierdas un clásico con Banfield a puertas cerradas y en la post pandemia?

-Hay que ver como arrancar, formato de seis zonas. Lanús está de acuerdo con jugar, la presidente de Banfield también. Hay clubes que no. No es lo mismo Boca-River que Godoy Cruz-Patronato. Yo creo que puede pasar por las chances deportivas de cada uno.

-¿Qué pensás que va a pasar con los clásicos en el contexto de la renegociación con la TV?

-No está decidido y están divididas las opiniones. Somos muchos más los dirigentes que queremos jugar los clásicos que los que no quieren jugarlos. No está cerrado este tema.

"Mi gran amigo es Marcelo Martín"

Sin dudas que con tantos años como referente de Lanús, concretamente desde el año 1991 y de manera ininterrumpida en varios puestos de varias directiva, la relación de Nicolás Russo con los clubes de Santa Fe fue algo muy especial.

-¿Cuáles serían tus referencias dirigenciales con Colón y Unión?

-Con Vignatti es de muchísimos años que nos conocemos y con Spahn tengo buena relación. Pasa que mi gran amigo en Santa Fe es Marcelo Martín, que hoy no está en la directiva, pero con quien compartimos muchos en la AFA. Pero en realidad, tanto Colón como Unión, son clubes amigos los dos. Pese a que la hinchada de Lanús es muy amiga de la de Colón.

-Hablando de dirigentes: ¿Le atenderías el teléfono a Andrés Fassi, presidente de Talleres?

-Claro que sí. Es más, yo fui a comer un par de veces con él. Paso que no coincido ideológicamente con Fassi: el está en contra de lo que pensamos en la AFA y quiere la sociedades anónimas para el fútbol argentino. Es muy buen dirigente y cada uno puede pensar como quiera. No por eso vamos a pelearnos.