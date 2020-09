https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"El problema es más grave"

Las reservas se agotan y Martín Redrado advierte

El ex presidente del BCRA reconoció que las reservas netas no superan los U$S 8 mil millones; en lo que va se setiembre se perdieron U$S 388 millones.

Martín Redrado. Crédito: Archivo El Litoral

