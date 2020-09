Diputados radicales objetan los tiempos del gobernador

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El bloque cuestionó la firma de Perotti en la solicitada en apoyo al gobierno nacional por la quita de recursos a CABA. Sin reclamos por la deuda de Nación para con Santa Fe.

El bloque de diputados provinciales de la UCR cuestionó la firma del gobernador Omar Perotti junto a otros 18 de sus pares en apoyo a la decisión del presidente Alberto Fernández de recortar recursos coparticipables a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y girarlos a provincia de Buenos Aires. "Reducir desigualdades para una Argentina federal" es el título del documento que no tiene la firma de mandatarios radicales ni del cordobés justicialista Juan Schiaretti. El respaldo es al decreto 735 del corriente año que es de efecto neutro para el resto de las jurisdicciones del país.

"Los gobernadores respaldamos la medida anunciada por el presidente Alberto Fernández para empezar a corregir los desequilibrios de un país concentrado" empieza el texto de los mandatarios. "Necesitamos reabrir el diálogo sobre la distribución de recursos para evitar cualquier tipo de favoritismo en distribución de fondos o proyectos" agregan.

"La construcción de un país federal exige la rediscusión de las relaciones entre las provincias y el poder central. La coparticipación federal es uno de los pilares sobre los que cimienta el concepto de solidaridad entre provincias y su distribución es fruto de uno de los últimos acuerdos al que pudimos arribar los argentinos, durante la presidencia de Raúl Alfonsín", recuerda el documento del bloque radical que encabeza Maximiliano Pullaro.

"Las provincias, a través de sus gobernantes, tienen la responsabilidad de hacer cumplir ese acuerdo y defenderlo frente a decisiones del poder central que puedan ir en contra de ese criterio de solidaridad", remarca.

Luego sí el cuestionamiento al actual mandatario santafesino. "Lamentablemente, el gobernador Perotti aún no ha asumido ese rol. Fruto de la decisión de Hermes Binner de presentarse a la Corte Suprema, acompañado de los ex gobernadores y referentes de todos los partidos, de reclamar el reintegro de fondos coparticipables retenidos de manera indebida, la Justicia falló en 2015 a favor de nuestra provincia. Durante el gobierno de Miguel Lifschitz, no se dejó de exigir el cumplimiento de la orden judicial y de proponer alternativas para hacerlo efectivo".

Advierte que "hoy, cuando el mismo partido gobierna la provincia y el país, el tema parece olvidado" en alusión a la coincidencia partidaria de Fernández y de Perotti. "El gobernador Perotti se manifestó rápidamente en el conflicto por los montos de coparticipación que se disputan entre la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia, pero lleva más de 9 meses sin actuar -y ni siquiera opinar- para pedirle al Gobierno Nacional que comience a pagarnos a los santafesinos una deuda que ya supera los 150.000 millones de pesos", concluye.