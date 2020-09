"Valoro la rebeldía del equipo" dijo Bielsa tras la caída de Leeds ante Liverpool

El Leeds del argentino Marcelo Bielsa cayó hoy con Liverpool, actual campeón de la Premier League, por 4 a 3 como visitante, en la fecha inicial de la competición inglesa.

Los goles de Liverpool fueron de Mohamed Salah (3m. PT, de penal, 32m. PT y 42m. ST, de penal) y de Virgil van Dijk (19m. PT), mientras que en Leeds anotaron Jack Harrison (11m. PT), Patrick Bamford (29m. PT) y Mateusz Klich (21m. ST).

Con este partido, Leeds regresó a la Premier League luego de 16 años en las categorías del ascenso inglés, lapso en el que cayó a la tercera división. Por su lado, Liverpool estiró a 60 partidos su invicto en condición de local.

Bielsa vivió el debut propio y de los suyos en la élite inglesa con diferentes reacciones aunque prevaleció la tranquilidad característica. En el saludo inicial con el alemán Jürgen Klopp se notó la barrera idiomática, ya que ninguno habla la lengua del otro y por eso fue breve y con una sonrisa.

💬 "For large parts of the game we were able to match them" Marcelo reflects on this evening's clash pic.twitter.com/vII8rYjda9