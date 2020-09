El dinamarqués Andersen gana la etapa 14 del Tour de Francia

El ciclista dinamarqués Soren Kragh Andersen se adjudicó hoy la decimocuarta etapa del Tour de Francia, cuya centésimo séptima edición mantiene como líder de la clasificación general al esloveno Primoz Roglic.

Andersen, que compite para el equipo Sunweb, se impuso en el trayecto de 194 kilómetros que unió Clermont Ferrand con Lyon con un tiempo acumulado de cuatro horas, 28 minutos y diez segundos, informó la agencia italiana de noticias ANSA.

"Soñaba con esto y estoy alucinado. No esperaba esta victoria", confesó Andersen, de 26 años, tras sorprender a los 'sprinters' con su ataque a poco más de dos kilómetros para la meta de la etapa en Lyon.

🤩 Folle journée entre @ClermontFd et @villedelyon ! L’infernal tempo de la @BORAhansgrohe n’a laissé aucun répit au peloton. 🏆 C’est 🇩🇰 Søren Kragh Andersen qui s'impose ! 🔊 Mettez le son, et profitez du résumé d’une étape 14 tout sauf facile ! #TDF2020 #TDFunited pic.twitter.com/KfFpkUHqJR

A 15 segundos de distancia cerraron el tramo el esloveno Luka Mezgec, de Mitchelton-Scott; y el italiano Simone Consonni, que corre con Cofidis.

En el cuarto puesto y a la misma distancia del ganador del día se ubicó el eslovaco Peter Sagan, que compite para Bora-Hansgrohe y marcha tercero en la clasificación por puntos que comanda el belga Edward Theyns, del equipo Trek Segafredo.

🏆 Jerseys and rankings after stage 14 🏆



🏆 Maillots distinctifs et classements après l'étape 14 🏆#TDF2020 #TDFunited pic.twitter.com/BHLdfLE9HT