Delta Espacio: un lugar para las artes

Sábado 12.09.2020

19:44

Cerca de cumplir su primer año de existencia, Delta Espacio se consolida como una alternativa para que diferentes artistas santafesinos y de la región puedan contar con un lugar para exponer sus obras.

Lisandro Plank

Gracias al trabajo mancomunado y autogestivo de Florencia Olmos, Juan Curto y Guillermo Giura, hace casi un año se inauguró Delta Espacio, teniendo entre uno de sus objetivos difundir el trabajo de artistas santafesinos y de la región. Además, teniendo en cuenta el encuentro de diferentes disciplinas de sus hacedores, la idea era poder dictar talleres y espacios de formación y promoción de diferentes disciplinas que hacen al entramado cultural de la ciudad. Más allá de las dificultades que trajo consigo la pandemia, y en especial para el sector de la cultura, los coordinadores del lugar supieron y pudieron generar alternativas de divulgación mediante diferentes estrategias.

De la misma forma que gran parte de la actividad artística, tuvieron que adaptarse a los tiempos que corren y vienen desarrollando diferentes proyectos. La última novedad es la muestra "Convivencias y Connivencias", de la artista Agustina Miñones. Además, en el marco de la muestra, hoy domingo a las 19 transmitirán por streaming a través de Instagram (en la cuenta de Delta Espacio) una intervención llevada a cabo por Sofía Gerboni, escritora, actriz y performer de la ciudad de Santa Fe.

Para desandar las características y los recorridos de Delta Espacio y para conocer los proyectos en carpeta, dialogamos con Florencia Olmos y Juan Curto.

-¿Qué es y cuándo surge Delta Espacio?

F. O.: -Delta es un espacio expositivo que abrimos el año pasado, buscando crear un lugar donde vincular nuestras actividades. Veníamos de gestionar cosas en otros ámbitos, pero siempre con un pie en propuestas culturales abiertas al público y sabíamos que el espacio iba a resultar una hibridación, porque nosotros como grupo lo somos. Yo soy profesora de Arte, Juan Curto es diseñador gráfico, fotógrafo y productor audiovisual y Guillermo Giura es arquitecto. Lo que nos une, es que los tres trabajamos en gestión cultural, y siempre pensamos en la manera de transmitir al público que la cultura y el arte son trabajo, por eso decidimos contribuir con herramientas para profesionalizar estas prácticas.

-¿Cuáles son los criterios para seleccionar las obras que integran el espacio?

F. O.: -Entendemos que hay tantos sistemas de arte como tipos de artista, nosotros trabajamos con un tipo de obra que tenga posibilidad de instalarse en un espacio habitable y que la búsqueda formal o discursiva nos parezca interesante, sobre todo en pequeño y mediano formato. Otro factor importante que tenemos en cuenta a la hora de elegir es que las y los artistas estén en condición de soltar "esa" obra, es decir que, cumplida la circulación de ésta en el contexto específico que la enmarca como tal (muestra, salón, residencia, etc.), pueda refuncionalizar su existencia formando parte de la cotidianeidad de un Otro que guste de este tipo de producción.

J. C.: -El perfil también es importante, no porque tengan que tener gran trayectoria, sino que la constancia en la actividad es lo que más nos atrae. Todo el tiempo estamos buscando activar, entonces no nos sirve el viejo esquema galerista-artista, sino que es un trabajo conjunto, todo lo hacemos buscando una conversación fluida y hacemos partícipe a cada artista de esas decisiones. De esta forma crecemos juntos.

-La pandemia prácticamente paralizó la actividad cultural ¿Cómo contrarrestaron esta coyuntura?

J. C.: -El espacio estaba orientado a la formación y al trabajo grupal, pero no quisimos arriesgarnos al aglomeramiento, y decidimos suspender los talleres. Nos enfocamos en el trabajo puntual sobre una obra, su montaje y la puesta. Desde la virtualidad generamos un relevo que repone -en parte- lo que sucede en la sala, pero le damos un uso más de documentación que de acontecimiento. Además, estuvimos trabajando en Tienda Flama, que es una plataforma virtual que acompaña el trabajo que realizamos con los artistas en Delta Espacio. Para eso veníamos desarrollando la web desde diciembre del año pasado, el 10 de marzo habilitamos la plataforma, una semana después vino el ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio) y tuvimos que suspender la agenda del año, fundamentalmente las acciones en conjunto con otros actores. Teníamos planeado un esquema colaborativo que colapsó con la pandemia.

F. O.: -Nuestras otras actividades también se vieron truncadas, entonces nos dedicamos de lleno a la gestión de Tienda Flama, desde nuestra casa, desarrollando una logística dentro de la movilidad permitida. Tuvimos que cambiar las estrategias de difusión, porque en sí mismo el proyecto todavía no estaba instalado y gracias a las y los artistas de la web, a nuestras amistades y personas conocidas empezó a circular y -aunque trabajamos muchísimo en ese desarrollo- nos sorprendió la repercusión, porque el panorama económico era desalentador. De repente teníamos llegada a otras provincias, incluso otros países.

-Actualmente ¿cuáles son los proyectos que están en exposición?

J. C.: -Actualmente en la sala se encuentra expuesta "Convivencias y Connivencias", una obra de Agustina Miñones. Ella se formó en la escuela de arte de la Provincia y estaba exponiendo en EEUU cuando todo esto se desató. Un tiempo después nos pusimos en contacto e iniciamos un proceso de charla y selección sobre toda la producción que tenía, y en el recorte de una línea estética y temática visible surgió esta muestra. En perfecta sincronía conocimos a Flor Meyer, una artista también de Santo Tomé, que se formó en Rosario y con la cual queríamos generar algún tipo de escritura sobre el recorte que habíamos armado con Agustina.

F. O.: -La muestra consiste en una instalación y una serie de dibujos que la artista viene desarrollando desde 2018. Allí se observa cómo el cuerpo femenino convive con la idea de la muerte en acciones vinculadas al ámbito doméstico, los rituales de cuidado y cómo la compañía de esta antagónica presencia deviene en cotidianeidad.

-¿Qué otras actividades tienen en carpeta para este año tan atípico?

F.O.: -Lo más próximo que tenemos planificado es este domingo 12 a las 19. Transmitiremos por Streaming a través de Instagram (en la cuenta de Delta Espacio) una activación llevada a cabo por Sofía Gerboni, una escritora, actriz y performer muy talentosa de nuestra ciudad. Por lo demás estamos trabajando con escritores santafesinos en el desarrollo de "Polisemia", una sección de textos de obra de distintos tintes enunciativos, algunos poéticos, otros más en relación a la crítica. Tenemos otras 2 muestras en agenda, con el mismo sistema que nos permite generar un montaje y un relevo virtual para aquellas personas que quieran saber de qué se trata y no se sienten cómodas con la idea de salir de sus casas para visitar el espacio.