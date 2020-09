https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 12.09.2020 - Última actualización - 20:32

20:25

Julieta Prandi y Emanuel Ortega blanquearon su romance

Luego de instalarse el rumor en los medios, la modelo no tuvo más remedio que confirmar su vínculo con el cantante: "Es algo muy reciente y por eso no quiero decir mucho todavía, pero estoy muy feliz".

Todo comenzó en "Estelita en casa". Invitada al ciclo conducido por Jey Mammon en la pantalla de América, Julieta Prandi reveló que estaba en una relación aunque no quiso dar a conocer el nombre. Al día siguiente, en " Intrusos" aseguraron que se trataba de Emanuel Ortega y con los días se fueron sumando más pruebas. Luego de un tormentoso divorcio de Claudio Contardi y un fugaz romance de verano con Guido Sardelli, integrante de la banda " Airbag", Prandi abrió las puertas de su corazón durante la cuarentena al hijo de Palito Ortega. Tenés que leer Julieta Prandi confirmó su romance con Guido Sardelli A poco de haber comenzado el aislamiento, los “likes” que intercambiaban en Instagram se convirtieron en una charla privada. Separado de Ana Paula Dutil, la madre de su hija, Emanuel tenía el camino libre para avanzar con Julieta. A las charlas virtuales le siguieron los primeros encuentros cara a cara tras la buena química que forjaron por a través de la virtualidad. Las tardes en “Los pájaros“, el campo que tienen los Ortega en Luján, consolidaron aún más el vínculo. “Sí, estoy con Emanuel. Es algo muy reciente y por eso no quiero decir mucho todavía. Estoy muy bien, pero no quiero contar tantos detalles acerca de quién dio el primer paso o cómo empezó la relación, pero estoy muy feliz”, declaró en la puerta de FM 100 al ser consultada por un cronista de la revista Paparazzi.