"Nunca imaginamos estar un año sin dirigir"

El dirigente consideró "correcta" la decisión de cancelar la temporada y descartó que los jueces vuelvan a entrenar de manera grupal en el mediano plazo. "A los árbitros les toca atravesar una situación difícil", advirtió.

Javier Díaz | deportes@ellitoral.com

El presidente del Colegio de Árbitros de la Liga Santafesina se refirió a la decisión que tomó la Casa Madre de dar por cancelada la temporada oficial en todas las categorías. Para el dirigente fue una medida "correcta" ya que iniciar la competencia en el contexto actual "agravaría mucho" la crisis económica que están atravesando los clubes. Si bien, reconoció que los jueces liguistas están atravesando "un momento difícil" por la falta de ingresos que supone no poder dirigir los fines de semana, advirtió que "no había muchas opciones" frente a la pandemia.

Rodríguez sostuvo que nadie estaba "preparado para esta contingencia" y lamentó que desde el sector arbitral estaba "todo cerrado" para afrontar "una gran temporada" que lamentablemente quedó trunca.

-¿Cómo evaluás la decisión de la Liga de cancelar la temporada de este año?

-La decisión que tomó la liga a mi entender es la correcta, lamentablemente no había muchas más opciones. Por mencionar algunos aspectos, la crisis económica que hoy están pasando los clubes se agravaría mucho más si se reanudara la competencia sin la presencia de público, ya que el costo fijo que implica la apertura de un estadio de liga es significativo (entre adicionales, aranceles arbitrales, empleados, luz, viajes a los distintos estadios, profesores, cuerpos técnicos, etcétera) y se solventan mayormente con la venta de entrada del día sábado y principalmente del día domingo donde se desarrollan los partidos de inferiores en los cuales concurren masivamente los familiares de cada jugador.

-En ese sentido hay coincidencia generalizada, sin público es inviable jugar...

-Por eso creo que la decisión fue acertada y consensuada por la gran mayoría. Hoy por hoy los dirigentes están haciendo un esfuerzo muy grande para poder afrontar los gastos que genera el club por más que no haya actividades. Ojalá todos podamos colaborar con los clubes cuando estos realizan alguna venta de comidas o rifas, es una forma de asegurar que estas instituciones puedan seguir adelante ya que detrás de cada club no solo hay una camiseta, además es un lugar donde se socializa, dónde se afianzan valores, se crea el sentido de pertenencia, contención, solidaridad, respeto. Además estas instituciones fomentan el derecho al deporte.

-¿Qué pasa con los árbitros que se quedan sin un ingreso importante al no poder dirigir los fines de semana?

-Con respecto a los árbitros es una situación difícil la que toca atravesar, como a cualquier persona que vio que sus ingresos fueron cero desde el inicio de la pandemia. Desde la Liga se trató de implementar distintas ayudas alimentarias que pudimos ir gestionando, lamentablemente no estábamos preparados para hacer frente a esta contingencia porque nunca analizamos ni nos imaginamos la posibilidad de no dirigir durante un año. Ahora que nos pasó vamos tratando de hacer frente a un montón de demandas pero desde la improvisación, porque como te dije, nunca pensamos vivir este presente.

-Justo tocó en un momento de gran crecimiento del Colegio de Árbitros...

-Sí y además habíamos armado un año bárbaro, desde el entrenamiento, clases, trabajos de campo, se formó un grupo de trabajo fantástico y teníamos todo cerrado para largar una gran temporada. Por ejemplo, ya se había conseguido cubrir todas las canchas con árbitros de la Liga y ahora teníamos planteado el desafío de formar más colegiados capaces de dar respuestas a las nuevas categorías que iniciaban este año. Lamentablemente, con todo esto que pasó, tuvimos que improvisar sobre la marcha.

-¿Piensan que este año van a poder entrenar de manera grupal o es preferible que cada uno lo haga por su cuenta?

-No, lejos estamos de volver a los entrenamientos grupales. Los profes Gustavo y Juan Recalde pasan la rutina por un grupo de WhatsApp que armamos y cada uno, de manera individual, realiza el trabajo. En este punto quiero destacar el trabajo de los profesores porque desde que inició la pandemia no hubo un solo día que estos profesionales del entrenamiento no hayan pasado los trabajos. Y aclaro que, lamentablemente, no están recibiendo sus salarios porque no tenemos cómo generar recursos para abonarles, pero ambos nos manifestaron que seguirán haciendo su trabajo con el mismo amor, compromiso y vocación. Eso habla de la clase de persona que son.

-Habitualmente dicen que para un árbitro es importante la capacitación constante, ¿cómo están trabajando en ese sentido en este contexto?

-Con respecto a las capacitaciones acá también tuvimos y tenemos un problema. Al principio no se conocía mucho las plataformas digitales, luego fue fluyendo mucho mejor y tuvimos un par de clases por Zoom, pero después tuvimos problemas de conectividad. Tengo entendido que en esta semana ya estará todo solucionado. Por otra parte, los instructores del Consejo Federal llevaron adelante varias capacitaciones en las que tuvimos la suerte de participar junto con nuestros árbitros.

