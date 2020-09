Los negocios abren por la tarde en toda la ciudad, menos en el centro

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Municipio les permitió abrir de 14 a 19.30, con todas las medidas de cuidados sanitarios. Buscan atemperar el impacto económico ante las nuevas restricciones dispuestas por la provincia para la ciudad.

A las 14 horas de este lunes empieza la nueva modalidad de atención al público en los comercios minoristas no esenciales de toda la ciudad, menos en el centro: los negocios tienen permitido abrir desde esa hora hasta las 19.30 (antes era hasta las 18), en este horario dispuesto ante la primavera que se avecina. En cambio en el micro y macrocentro los negocios sólo pueden vender con la modalidad take away y delivery, sin atención al público.

En la mañana, los negocios de la avenida Aristóbulo del Valle, que es un gran centro comercial a cielo abierto, permanecieron cerrados, acatando las medidas dispuestas por el Municipio. Sólo los rubros esenciales habían levantado las persianas. En cambio se pudo observar gran cantidad de tránsito vehicular con sentido hacia el centro de la ciudad. Pero las dársenas de estacionamiento permanecían vacías y los locales con las rejas puestas. El mismo panorama se repitió en otras avenidas comerciales de la ciudad.

Cerrado. Por la mañana los negocios permanecen cerrados, acatando las indicaciones gubernamentales.Foto: Flavio Raina

De cercanía

El nuevo horario de atención al público "fue acordado con el Municipio", señaló Georgina Giay, vicepresidenta de la Asociación de Comerciantes, Industriales, Profesionales y Amigos de la Av. Aristóbulo del Valle. "Lamentablemente no pudieron hacerlo con el centro porque es imposible darlos como negocio de cercanía ya que la mayoría de la gente que llega, lo hace de otros lados. Algo que no ocurre en las demás avenidas", señaló.

"En cuanto a nosotros, antes de tener los negocios cerrados, es preferible poder abrir unas horas. Lo bueno de esta nueva medida es que permite extender un poco el horario a la tarde, que es algo que nosotros veníamos pidiendo. Si bien estamos cerrados a la mañana, seguir una hora y media más ahora que empieza el calor es importante", aseguró.

No obstante, Giay es realista en cuanto a la situación de sus colegas: "Lo lamentamos mucho por el microcentro, porque hoy cerrar a todos nos implica un perjuicio muy grande. Nos solidarizamos con ellos porque no la están pasando nada bien".

Por qué en el Centro no

Los comercios minoristas no esenciales que están fuera del micro y macrocentro son considerados "de proximidad". Por eso se les permite abrir de 14 a 19.30 con atención al público. Para aquellos locales que funcionen en la zona delimitada por Suipacha, Urquiza, General López, Rivadavia y 27 de Febrero sólo está habilitada la venta a través de delivery o take away.

Las ventas "por el piso"

En el actual contexto de pandemia y con la crisis que acarreaban desde el año pasado los comercios de la ciudad, la situación es "angustiante". El último informe sobre las ventas de comercios minoristas de la ciudad -de agosto- advirtió en algunos casos (el 18,5 % de los comerciantes) una caída interanual de las ventas de hasta más del 50 %. Mientras que el 71.87% de los comercios en general tuvo caídas en las ventas (Fuente Dies CC Santa Fe). Los comerciantes de la ciudad señalan como factores influyentes la falta de mercadería por imposibilidad o demora en la entrega, por cierre o reducción de personal en los proveedores.