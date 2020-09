Alta demanda y demoras: alarma en el sistema sanitario de Santa Fe

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Al desgarrador relato de la esposa de un fallecido por Covid en la ciudad, se suma la alta demanda de los pacientes y las consecuentes demoras en la respuesta para su atención.

Desde principios de septiembre las autoridades provinciales venían advirtiendo que podía llegar a suceder. Y en las últimas horas ocurrieron una serie de hechos que parecen confirmarlo. El sistema sanitario santafesino comienza a mostrar signos de desborde ante la alta demanda por casos de Covid positivos, al borde del colapso.

Este lunes, el desgarrador relato de una joven cuyo marido falleció en las últimas horas, despertó preocupación en la ciudadanía. Se trata de Evangelina Gutiérrez, viuda de Hugo Ramaccioni, un hombre que aguardó varios días hasta ser internado por Covid, con un cuadro con comorbilidades, al que no pudieron salvarle la vida. "No critico al 0800, porque sé que están colapsados, pero sí critico la forma de atención que plantearon", dijo Evangelina, ante los medios de comunicación.

Luego contó cómo la salud de su esposo fue empeorando día a día, desde el jueves 3 en adelante. Y agregó en su relato cómo se cansaron de llamar al 0800 Covid y al 107 para pedir que lo internen y lo atiendan como necesitaba. "No le podía bajar la temperatura, por su obesidad tampoco podía ya trasladarlo a la ducha", contó la mujer. "Él estaba entregado, me decía que no daba más, que no podía respirar", relató por LT10. Y agregó que cuando llamaba al 107, "porque en el 0800 no me contestaban y yo consideraba que era una emergencia, me contestaban que debía aguardar, ya que no era el único caso".

Finalmente, el miércoles por la tarde internaron al paciente en el Hospital Cullen. Desde entonces permaneció allí hasta el domingo, cuando falleció. Al tratarse de una persona con comorbilidades -por su obesidad-, la viuda de Ramaccioni cree que el sistema no detectó a tiempo la gravedad del caso y tardó demasiado en internarlo.

Este lunes, El Litoral intentó comunicarse al teléfono de emergencias por Covid dispuesto por las autoridades provinciales: 0800 555 6549. Pero allí nunca atendieron. Sólo se escuchó una voz que indicó que aguarde en línea y será atendido, luego una música de fondo. Y nada.

Ignacio (se reserva su identidad), otro paciente con Covid positivo que logró atravesar la enfermedad y ahora goza de buena salud, ratificó que las autoridades sanitarias "están desbordadas". Dijo que se tuvo que hacer un hisopado de manera privada y recién cuando fue positivo lo atendieron. Luego "nunca me llamaron. Llamé yo, tuve que esperar unos 15 minutos, le pedí el alta, me pidió nuevamente todos mis datos y nunca más me llamaron, es decir que nunca me dieron el alta".

Otra paciente con Covid positivo, Sofía (se reserva su identidad), contó en cambio que siempre que llamó al 0800 la atendieron "de diez, super profesionales y cálidos, me despejaron todas las dudas. Los tiempos me parecieron un poco lentos, pero entiendo que están desbordados", sostuvo. La joven se encuentra transitando la enfermedad.

El gobierno informó que en el último mes se duplicó la cantidad de hisopados diarios, tanto los domiciliarios como los que se realizan en el Cemafé. Los reportes diarios de casos positivos superan los 1.000 casos. Y hay un crecimiento en los pacientes internados, de los cuales "muchos son jóvenes y sin comorbilidades", alertaron desde el Ministerio de Salud. Por lo que insisten en respetar las nuevas medidas, ya que los resultados "se verán dentro de dos semanas".