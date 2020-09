https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Mirada desde el sur La Teoría de los dos Fernández

Regla básica del periodismo: no escribir sin que pueda entender, cualquiera que se asome al texto, lo que se escribió. Las interpretaciones siempre son libres, más que libres, diferentes. Sobre mitad de setiembre 2020 esto puede advertirse.

El periodismo con centro en Buenos Aires adscribe a la teoría de los dos Fernández. Pachorra, conveniencia, intereses creados.

Alfonsín adscribía a la teoría de los dos demonios cuando, cualquiera sabe, el demonio es uno solo. También el homicidio. Homicidio. Asesinato.

El actual presidente presume de su "porteñidad" como de su hogar jurídico. "Res non verba" sería la respuesta.

Alberto Ángel Fernández, el porteño, quién fue y quién es. Se llama Alberto Ángel Fernández y nació el 2 de abril de 1959 en Buenos Aires. Activo militante junto a Domingo Cavallo fue parte de su fuerza. Participó de los Gobiernos de Carlos Menem, de Eduardo Duhalde y de Néstor Kirchner. Luego de ser Jefe de Gabinete bajo la Presidencia de Néstor Kirchner, ejerció su profesión de abogado y es profesor de derecho penal argentino. Vivía en un departamento en el exclusivo barrio de "Puerto Madero" que le prestara José "Pepe" Albistur", publicista y financista de campañas políticas del gobierno, con una clara relación en la provincia de Santa Fe. El 18 de mayo de 2019 por la mañana, a través de un Twitter de la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, fue propuesto como pre candidato a Presidente de la Nación por Unidad Ciudadana, que luego se transformaría en el Frente de Todos con la incorporación del Partido Justicialista y el Frente Renovador. Recorrida: Cavallo / Menem / Duhalde / Kirchner / Massa / CFK. Fernández entiende el poder. Entender no es poseer.

Cristina Fernández de Kirchner (La Plata, 19 de febrero de 1953) es una política, empresaria y abogada argentina, presidenta de la República Argentina desde el 10 de diciembre de 2007 hasta el 9 de diciembre de 2015. Fue esposa del presidente argentino Néstor Kirchner (1950-2010).

Néstor Kirchner fue electo intendente de Río Gallegos en 1987 y luego gobernador de Santa Cruz. En 1989 Cristina fue electa diputada provincial en Santa Cruz y reelecta en 1993 y 1995. También fue electa convencional constituyente en 1994. Fue electa senadora nacional (1995, 2001 y 2005, la última por la provincia de Buenos Aires). Diputada nacional 1997. CFK entiende y posee poder.

No se ha prestado la debida atención a la mecánica del binomio y su gestación. Desde Hortensio Quijano a la fecha nada similar. Dos cercanías. Cámpora al gobierno, Perón al poder. Ricardo Balbín titular UCR y Arturo Illía Presidente. Hay una tercera: Fernando de la Rúa presidente, Carlos "Chacho" Álvarez a la inteligencia y el análisis. Nada tuvo buen final. El actual Presidente podría pertenecer a cualquiera de esos tres fracasos.

Alberto Ángel Fernández tiene varias bibliotecas incompletas a su espalda. Es lo que se advierte. Nadie escapa a su índole. Abogado porteño, componedor, hombre de gabinetes y tertulias, el Poder Ejecutivo responde, el cargo, a una determinación, a una acción: ejecutar. Hay allí una contradicción muy flagrante.

LA REINA DEL PLATA

A la Reina del Plata llegan todos los gobiernos. Alberto Ángel Fernández, el porteño, es el primer presidente peronista nacido en tal puerto.

Pequeñas medallas son más ciertas como tristezas que como hallazgos periodísticos. El gobierno es F/K/F y el resto está fuera. Hay dos países. Un Decreto no es un DNU, no es una ley y menos un texto constitucional. Los abogados siempre poseen media biblioteca que los perdona; la historia no funciona igual.

Fuimos, en el interior, fuimos, somos y seremos ATN Dependientes. Dijimos todo esto. Advertimos de las provincias inviables y las sojuzgadas. Desde el 1994 hay algo sin resolver y algo resuelto. El voto directo y el distrito electoral único define un país dependiente de Provincia de Buenos Aires desde esa fecha. La Ley de Coparticipación no se implementó totalmente. Ni se hará. También definió a la Argentina.

Perón decía: "… si en una discusión aceptan el 50% de sus ponencias Usted paga el asado, porque ganó…". Para este grupo no es el 50%, es el 100% de lo que digo o no hay consenso.

La Peste, los fondos coparticipables, los impuestos en la Zona Núcleo Central, la corrupción estructural, el 54 % de pobreza estructural (tan mortales una como otra) la inexistencia de un plan y peor, creer que a una estructura piramidal se la aplaca con un aumento de partidas, construyen una Santa Bárbara. Sentados sobre esos barriles estamos en este setiembre 2020. Una estructura piramidal independizada que rodeó a un presidente sin poder real.

FERNÁNDEZ Y EL MARXISMO

Uno de los ejes del Siglo XX fue el mayo francés, en la década del '60. Universidad de Nanterres, de la Sorbona, calles de París, mayo a junio de 1968.

Dos frases derivadas de aquellas paredes parisinas pintadas con consignas, se quedaron fijas en el mundo. "Prohibido Prohibir"; "Je suis Marxiste, tendance Groucho".

"Yo soy Marxista, tendencia Groucho" (la línea interna a la que adhieren dentro del marxismo) y la "boutade" tremenda de adherir, filosófica y políticamente, a un cómico que se burlaba de las instituciones como de él mismo. Groucho Marx. En el juego de los textos está la ironía: ¿quien fue más revulsivo en el Mayo Francés, Groucho o Karl? A quién conviene adherir.

SIN CLASES PRESENCIALES

Todos los grupúsculos que adhieren al equipo F/K/F/ soslayan al porteño Fernández. Son muchos. Un poder difuminado que retorna a su centro: CFK.

"La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados"

"Toda la historia de la sociedad humana, hasta la actualidad, es una historia de lucha de clases".

"No permitiré injusticias, ni juego sucio, pero si se pilla a alguien practicando corrupción sin que yo reciba una comisión, lo pondremos contra la pared… ¡Y daremos la orden de disparar!"

"La desvalorización del mundo humano crece en razón directa de la valorización del mundo de las cosas".

"Damas y caballeros, estos son mis principios. Si no les gustan tengo otros".

"Os aterráis de que queramos abolir la propiedad privada, ¡Cómo si ya en el seno de vuestra sociedad actual, la propiedad privada no estuviese abolida para nueve décimas partes de la población".

Fernández y la comprensión del marxismo es un buen ejercicio teórico. Alberto adhiere a todos esos axiomas, frases, chistes, por una razón: nos representa. Todos somos Fernández.