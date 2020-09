https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El maíz acaparó el interés de la demanda Las cotizaciones de la soja, el trigo y el maíz permanecieron estables en Rosario

Los precios de la soja y de los cereales disponibles se mantuvieron estables hoy en la Bolsa de Comercio de Rosario, en una jornada en la que el mercado del maíz acaparó el interés de la demanda.

Así, por la oleaginosa con entrega disponible la mejor oferta abierta entre las fábricas permaneció en los $ 20.000 por tonelada.

En tanto, por trigo con entrega inmediata el precio se mantuvo en US$ 190 por tonelada.

Por el cereal con entrega entre noviembre y diciembre, la oferta se ubicó en US$ 180, US$ por debajo de la oferta del viernes; por trigo con entrega enero se ofrecieron US$ 185, US$ 5 menos que lo ofrecido la jornada previa.

Para la entrega en los meses de febrero y abril la oferta se ubicó en US$ 190; con mayo en US$ 193, y las entregas entre junio y julio en US$ 198 la tonelada.

Por el maíz con entrega inmediata y contractual la oferta abierta de compra permaneció en US$ 155, al igual para la entrega entre los meses que van desde octubre de este año hasta enero de 2021.

En los segmentos de campaña 2020/21 se ofrecieron US$ 150 por tonelada para la entrega en marzo y mayo, mientras que para junio y julio la oferta se ubicó en los US$ 140, siendo una mejora de US$ 10 para este último mes.

Finalmente, la oferta por girasol con entrega entre diciembre y marzo se mantuvo en US$ 280 por tonelada.

