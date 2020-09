https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 14.09.2020 - Última actualización - 20:35

20:28

Se trata del empresario Raúl Alberto Mucchiutti, quien a mediados del año pasado firmó una condena de dos años de prisión en suspenso. Debía comparecer ante el órgano de control pospenitenciario pero quedó varado en Miami.

Atrapado por la pandemia Piden que revoquen la condicional a conductor que atropelló a ciclista Se trata del empresario Raúl Alberto Mucchiutti, quien a mediados del año pasado firmó una condena de dos años de prisión en suspenso. Debía comparecer ante el órgano de control pospenitenciario pero quedó varado en Miami. Se trata del empresario Raúl Alberto Mucchiutti, quien a mediados del año pasado firmó una condena de dos años de prisión en suspenso. Debía comparecer ante el órgano de control pospenitenciario pero quedó varado en Miami.

El juez penal de Segunda Instancia Sebastián Creus deberá resolver si revoca o confirma la condicionalidad de la condena impuesta al empresario Raúl Alberto Mucchiutti, por embestir con su camioneta a una ciclista a fines de 2018, que a causa del siniestro quedó con secuelas de por vida.

El pedido de revocatoria fue instado por el fiscal de Ejecución del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Eladio García, quien entiende que Mucchiutti no cumplió con las reglas de conducta impuestas en el marco del acuerdo condenatorio al no presentarse en tiempo y forma ante la Dirección General de Asistencia y Control Pospenitenciario de la provincia.

En tal sentido, el abogado defensor del condenado, el Dr. Romeo Díaz Duarte, consideró desproporcionado el pedido de la fiscalía y explico que su cliente no incumplió con lo pactado voluntariamente sino que quedó varado en los Estados Unidos, precisamente en Miami, en el Estado de Florida, donde lleva adelante un emprendimiento gastronómico y deportivo que le permite afrontar el pago de un acuerdo confidencial con la víctima.

Por videoconferencia

La audiencia de apelación está programada para este martes a las 11.30 en la Sala Nº 5 del tribunales, donde estará únicamente el juez Creus; en tanto que las partes intervendrán a través del sistema de videoconferencia por la aplicación Zoom.

Al menos así lo confirmó el propio defensor Díaz Duarte, quien además aseguró que es voluntad de su pupilo participar del acto desde el exterior, y así explicar al magistrado las vicisitudes que atraviesa desde que se suspendieron los vuelos internacionales a fines de marzo de este año, cuando comenzó la cuarentena.

Por su parte, el fiscal García insistió conque “es una apelación relacionada con la no presentación ante la Dirección Provincial de Asistencia y Control Pospenitenciaria”. “Lo planteamos en primera instancia y como resolvieron no hacernos lugar al pedido para que se revoque la condena de condicional, vamos a volver a plantearlo visto que se presentó el abogado y dijo que está viviendo y trabajando en el exterior”, y cuando “no tenemos ninguna autorización para el caso”, dijo sobre el supuesto cambio de residencia.

Estaban de paro

En respuesta a la interpretación fiscal, el defensor aclaró que Mucchiutti “solicitó por razones laborales ausentarse del país para ir a Miami, para suscribir un contrato laboral de canchas de fútbol (soccer americano). Viajó el año pasado después de suscribir la condena y volvió, se quedó unos tres meses y en diciembre se volvió a ir”.

En su estadía en Santa Fe “se encontró que tenía que ir a la Dirección de Asistencia Pospenitenciaria a firmar, pero coincidió conque estaban de paro y asambleas, fue cinco veces y nunca lo atendieron”. Entonces, “a fines de 2019 se volvió a ir, con pasaje de vuelta para abril. Y en el camino lo agarró la pandemia, no pudo volver. Se quedó varado, pero nunca cambió de residencia”.

Neutralidad de la querella

Sobre ese último aspecto, “así lo entendió el juez Rodolfo Mingarini, que rechazó el pedido de la fiscalía en primera instancia” tras los argumentos de la defensa. “Que él haya ido a trabajar al exterior no significa que haya cambiado la residencia”, insistió Díaz Duarte. Por último, el defensor criticó la actuación de la fiscalía, que “se ha empecinó con mi cliente, pero también con la víctima, porque Mucchiutti está cumpliendo un convenio confidencial que sólo podría continuar estando libre”.

También tendrán parte de la audiencia los querellantes por la parte penal, Ignacio Alfonso Garrone, Hernán Guala y Fernando Andrés Echevarría. Consultados por El Litoral, el primero de ellos sostuvo que “en su momento no nos opusimos a que continúe el proceso en libertad” porque “como había dado aviso que se iba a Estados Unidos y después lo agarró la pandemia, por lo tanto estaba ajustado a derecho”. Además, adelantó que esa tesitura la mantendrán en la audiencia de este martes, aunque podrían solicitar que “como no cumplió, todo este tiempo no se compute y se le sume un año más que cumplir aunque sea en libertad”.

Por la costanera

Mucchiutti fue condenado en un juicio abreviado, a mediados del año pasado, a dos años de prisión condicional y cuatro de inhabilitación absoluta para conducir, por las gravísimas lesiones provocadas a Mariana del Valle Olivera, de 44 años, que el 16 de diciembre de 2018 fue arrollada por una camioneta cuando circulaba por la bicisenda de la avenida Costanera, a la altura del Faro.

El juez penal José García Troiano suscribió el acuerdo por el delito de “lesiones gravísimas culposas, ocasionadas por la conducción imprudente de un vehículo automotor”, alcanzado entre la fiscal de la Unidad de Tránsito, Carolina Parodi, la defensa y la querella.