Lunes 14.09.2020

20:54

El ministro de seguridad bonaerense debió pedir disculpas Organismos de DDHH repudiaron los dichos de Berni

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, pidió hoy "disculpas" por sus dichos sobre organismos de derechos humanos, por quienes dijo sentir "respeto", luego del repudio del sector.

"Mis disculpas si alguien se sintió ofendido o aludido por mis declaraciones vertidas en el día de ayer, sobre todo mi respeto a Madres, Abuelas, Hijos, y familiares de víctimas de la dictadura cívico militar. Les debemos parte importante de la reconstrucción de la democracia", resaltó Berni.

Lo hizo luego de que este lunes organismos de DDHH repudiaran sus declaraciones y le recomendaron "abocarse a atender las problemáticas de su cartera".

En su cuenta de la red social Twitter, el ministro de Seguridad bonaerense indicó que "vale la pena una aclaración", y precisó: "Cuando me preguntan por (el periodista Horacio) Verbitsky, tengo claro que no me refiero ni a la historia, ni a las luchas de los organismos de DDHH".

Berni le contestó a Horacio Verbitsky luego de que el periodista asegurara que el ministro de seguridad "tiene problemas piscológicos".

"A Verbitsky ni siquiera lo leo porque me aburre mucho. Hacer un planteo de ese sentido es faltarme el respeto. A mí no me importa, porque viene de un sector al que no pertenezco. Es faltarle el respeto al gobernador de la provincia de Buenos Aires" (Axel Kicillof)", apuntó Berni en declaraciones periodísticas.

En ese marco, destacó el rol de los organismos de derechos humanos, pero cuestionó a "quien aprovecha esos espacios para construir su propia trayectoria".

"Los funcionarios que trabajan en derechos humanos tienen los sueldos más altos y no aportan nada, son puro bla bla, no están acostumbrados a trabajar a las 7 de la mañana", ironizó el funcionario bonaerense.

Los organismos repudiaron sus dichos

En un comunicado, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres-Línea Fundadora, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), H.I.J.O.S. CAPITAL, la Asamblea Permanente por los DDHH y la Liga Argentina por los DDHH, entre otros, repudiaron los dichos de Berni y consideraron que habló de "manera despectiva y estigmatizante".

"Los organismos que desde hace más de 40 años levantamos las banderas de la Memoria, la Verdad y la Justicia, y trabajamos por la plena vigencia de los derechos humanos en la Argentina, debemos señalar que sus dichos no pueden tener lugar en un movimiento popular que ha asumido tales banderas como pilares fundamentales para el sostenimiento de la democracia", enfatizaron.

Además, agregaron: "(Berni) debería abocarse a atender las problemáticas de su cartera, entre ellas la forma inaceptable en la que la policía bonaerense –bajo su mando– reclamó frente a la Quinta de Olivos la semana pasada y los numerosos casos de violencia institucional que la involucran, incluido el de Facundo Castro".

