Murió la ex actriz porno Zoe Parker

La muerte de la actriz, de 24 años de edad, se produjo pocos meses después de dejar la industria del porno, y recientemente se había comprometido y se mudó a su Texas natal para empezar una nueva vida al lado de su prometido Jay Campbell. Sin embargo, en la madrugada del pasado sábado 12 de septiembre, Parker murió.

La noticia trascendió en las redes luego de que Campbell iniciara una colecta para recaudar fondos a través del portal GoFundMe que fue difundido por la cuenta oficial del Adult Performers Actors Guild, con el fin de conseguir el dinero para pagar el funeral de su novia. "Nos entristece informar que Zoe Parker falleció mientras dormía el 12 de septiembre alrededor de las 2 am. Sólo tenía 24 años", reza el anuncio de Campbell.

El joven, además, contó que después de dejar la industria de adultos, Zoe se mudó de nuevo a Texas para estar cerca de su familia y comenzar una nueva vida. "Empezó a irle bien y recientemente anunció su compromiso", agrega el comunicado, que remarca lo feliz que se encontraba la actriz.

Zoe Parker comenzó su carrera cinematográfica en 2014, cuando apareció en cintas para adultos producidas por compañías como Desperate Pleasures y Bang Bros. En 2016 se mudó a Los Ángeles, y apareció en más de 120 escenas.

Heartbroken to hear of the passing of Zoe Parker. We're sending our strength and love to her family, loved ones, and fans. If you'd like to donate to her funeral expenses https://t.co/be3sF61alb