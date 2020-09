Brad Pitt y Jennifer Aniston se reencontraron en una videollamada grupal

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jennifer Aniston y Brad Pitt se reunieron en un videollamada para leer el guión de la famosa película “Fast Times en Ridgemont High”. Los organizadores del evento virtual dieron a conocer una foto promocional publicada en Instagram en donde se puede ver al ex matrimonio compartiendo pantalla.

También aparecen en el elenco Dane Cook, Morgan Freeman, Henry Golding, Shia LaBeouf, Matthew McConaughey, Jimmy Kimmel, Julia Roberts, John Legend, Ray Liotta y Sean Penn, quien formó parte de la comedia de 1982.

Esta es la primera vez que la ex pareja se muestra junta desde que se saludaron entre bastidores en los premios Screen Actors Guild Awards en enero: él ganó por “Once Upon A Time In Hollywood” y ella obtuvo el premio por la serie “The Morning Show”.

Aniston y Pitt, que estuvieron casados desde 2000 hasta 2005, se volvieron amigos desde que el actor se separó de su segunda esposa, Angelina Jolie, en 2016. Tras casi dos décadas sin compartir pantalla, los actores se sumaron a este evento solidario. La ex pareja trabajó junta en 2001 en el episodio “The One With The Rumor” de la octava temporada de “Friends”.

Aniston se casó por segunda vez con Justin Theroux en 2015, tras tres años de relación. Un año más tarde, en febrero de 2016, anunciaron su separación. Unos meses después, Jolie le pidió el divorcio a Pitt, argumentando “diferencias irreconciliables”; una batalla judicial que todavía no concluyó y que se encrudeció en las últimas semanas con acusaciones cruzadas de las dos partes.

La película fue dirigida por Amy Heckerlling y escrita por Cameron Crowe. Estaba protagonizada por un joven Sean Penn, que es ahora el promotor de este evento especial titulado “Feelin' A-Live”. Su objetivo es recaudar fondos para organizaciones sin ánimo de lucro que luchan por mejorar el sistema judicial de Estados Unidos y por ayudar a la población encarcelada, especialmente afectada por la propagación de la pandemia del COVID-19.

Hasta el momento no se han revelado los personajes que interpretarán las celebridades invitadas. El comediante Dane Cook estará a cargo del especial que se emitirá el 17 de septiembre, y que se podrá ver en vivo a través de Facebook Live y TikTok.

Las ganancias del evento se destinarán a la organización sin fines de lucro CORE, la organización humanitaria cofundada por Penn y la directora ejecutiva Ann Lee, actualmente en la primera línea de la lucha contra el COVID-19. También apoyará a la REFORM Alliance, que se enfoca en aprobar leyes para reformar el sistema de justicia penal y proteger a la población encarcelada de la propagación del COVID-19.

El encuentro virtual estaba originalmente programado para el mes pasado, el 14 de agosto, pero se atrasó por “problemas técnicos”. Así lo confirmaron los organizadores al sitio especializado Variety.