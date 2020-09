https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

A 30 dólares la noche Ya se puede alquilar la mansión de "El príncipe de Bel - Air"

​La mansión de la mítica serie "The Fresh Prince of Bel-Air" podrá alquilarse por 30 dólares la noche -durante cinco días- en la plataforma Airbnb, anunció el protagonista Will Smith para celebrar el 30 aniversario de la ficción.

Se trata de la casa con fachada blanca, supuestamente ubicada en el elitista barrio de Bel-Air (Los Ángeles), a la que el joven Will Smith llegaba desde los barrios de Filadelfia para vivir con sus tíos, pero realmente se localiza en el distrito de Brentwood y se conserva de manera intacta.