Se registra un incendio en un edificio en el centro de Beirut, el tercero en una semana

Se trata del tercer fuego en una semana en la capital libanesa asolada por la explosión del pasado 4 de agosto en el puerto de la ciudad.

"No sabemos las razones por las que se originó el fuego, pero solo tomó media hora extinguirlo", afirmó este martes el jefe de operaciones de la Defensa Civil libanesa, George Abou Moussa.

