https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 15.09.2020

7:49

La sanción del Decreto Provincial Nro. 954/2020 suspende por el plazo de 14 días el ejercicio de las profesiones liberales en las ciudades de Santa fe y Santa Tomé. Las Instituciones remitieron notas al Gobernador de la Provincia y a los Intendentes de Santa Fe y Santo Tomé solicitando que se les permita realizar su tarea profesional desde sus estudios a puertas cerradas.

Pedido para el Gobernador y los intendentes de Santa Fe y Santo Tomé Los profesionales en ciencias económicas piden que los dejen trabajar en sus estudios La sanción del Decreto Provincial Nro. 954/2020 suspende por el plazo de 14 días el ejercicio de las profesiones liberales en las ciudades de Santa fe y Santa Tomé. Las Instituciones remitieron notas al Gobernador de la Provincia y a los Intendentes de Santa Fe y Santo Tomé solicitando que se les permita realizar su tarea profesional desde sus estudios a puertas cerradas. La sanción del Decreto Provincial Nro. 954/2020 suspende por el plazo de 14 días el ejercicio de las profesiones liberales en las ciudades de Santa fe y Santa Tomé. Las Instituciones remitieron notas al Gobernador de la Provincia y a los Intendentes de Santa Fe y Santo Tomé solicitando que se les permita realizar su tarea profesional desde sus estudios a puertas cerradas.

Las Instituciones que agrupan a los profesionales en Ciencias Económicas hicieron saber tanto al Gobernador de la Provincia, como a los Intendentes de Santa Fe y Santo Tomé, su gran preocupación por el grave perjuicio que genera el Decreto nro. 954/2020 en el ejercicio de sus tareas.

Los profesionales en Ciencias Económicas destacan a modo de propuesta que podrían desempeñar sus tareas en los estudios, sin atención al público y cumpliendo con las medidas sanitarias y de seguridad requeridas, que garanticen el objetivo previsto en la disposición vigente. Gran parte de la documentación necesaria, más los sistemas y equipos de computación se encuentran en los estudios profesionales.

Obtener el permiso solicitado facilitará a los profesionales poder cumplir debidamente con sus responsabilidades y además colaborará con la recaudación de impuestos y tasas, teniendo en cuenta que en los próximos 15 días se produce el vencimiento de obligaciones tributarias municipales, provinciales y nacionales y la actividad de estos profesionales es esencial para la recaudación de los mismos.

Si bien la decisión tomada es motivada por el avance de la pandemia y entendiendo la preocupación de los gobiernos y su responsabilidad en el cuidado de la salud de la población, la tarea de los profesionales en ciencias económicas reviste una importancia fundamental. Al tiempo que desde las Instituciones destacan que en la normativa publicada se autorizan actividades con importante circulación de personas. Se cita el caso de los comercios minoristas cuando desarrollan atención en locales de cercanía, las ventas por comercio electrónico y las telefónicas, las denominadas take away. Si bien pueden no requerir contacto personal masivo con clientes, suponen la reunión de personal en un lugar determinado cumpliendo los protocolos pertinentes, para preparar estos envíos.

En la propuesta remitida a las autoridades provinciales y municipales se hace hincapié en la solicitud de un permiso para el ejercicio de los profesionales en ciencias económicas en sus estudios en las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé, dentro de un rango horario de 8 a 19.30 hs., sin atención al público y cumpliendo las medidas de seguridad e higiene establecidas por los protocolos vigentes.