"Chuza, la lechuza": un libro de poemas para niños que nació en la cuarentena

Lleva como subtítulo "guardiana de sueños". Lo escribió Roberta Pozzi y cuenta con ilustraciones de María Julia Ferrero. "Se gestó en la etapa cruda del aislamiento, cuando pasábamos encerrados entre cuatro paredes con mi hija de dos años", contó la autora.

José Martí dijo alguna vez que hay tres cosas que un persona debería hacer a lo largo de su vida: plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Si el poeta cubano tenía razón, Roberta Pozzi ya puede darse por satisfecha: tiene una hija, Juliana de dos años, plantó árboles en el Parque Federal de Santa Fe y ahora cumplió un sueño que viene de muy lejos: publicó su primer libro titulado "Chuza la lechuza" destinado a las primeras infancias y con un personaje principal que, según la autora, tiene un poder sin capa: el de cuidar los sueños.

El origen del proyecto fue durante la etapa más álgida del aislamiento, entre fines de marzo y principios de abril. Y tuvo mucho que ver con el amor profundo por las lechuzas de la pequeña Juliana, hija de Roberta. "El primer sonido que ella aprendió a hacer fue el de la lechuza. Le encanta ese animal. Y como esto empezó entre cuatro paredes, mirando un baldío por la ventana sin saber qué hacer para entretenerla y matar el tiempo, empecé a pensar ideas y las fui volcando en un papel. Nunca pensé que eso iba a llegar a convertirse en una publicación menos en este contexto y con un proyecto de autogestión", contó la autora en diálogo con El Litoral.

Pequeñas historias con rimas

El libro se compone de poemas que narran historias simples protagonizadas por Chuza. Una noche se queda sin chistar, otra vez es acechada por un halcón y así siguen las aventuras. Roberta dice que eligió el formato de poesía, porque tiene que ver con lo que le gustaba leer de chica. "Los libros que consume mi hija, en general, son de cuentos. Y me parecía que la poesía era una puerta de entrada importante a la cual no hay tanto escrito para niños. Me interesaba contar una historia rimada para que los niños puedan, a través de la musicalidad y de una historia, sentirse atrapados", explicó.

Se trata de un formato que desafía tanto al lector, como resultó un reto para Roberta. "Me interesaba que sea rimado pero que no deje de decir cosas. No por calzar la rima, decir cualquier cosa. Los chicos tienen un potencial de creatividad y la poesía les puede abrir mundos desconocidos. Me parece que se logró lo que yo quería, una escritura simple, que transmite mucho amor, cuidado y protección, que son los valores que la maternidad me reafirmó", explicó.

Una conexión mágica

El intercambio que tuvo Roberta con la ilustradora del libro (María Julia Ferrero, quien trabajó en tiempo récord para el proyecto) fue íntegramente a través de audios de WhatsApp. "Cuando presentamos el libro en redes sociales, a través de una actividad que fue sobre todo simbólica, me di cuenta que era la primera vez que nos veíamos las caras desde que empezamos a pensar el libro", contó. "Ella me fue mandando videos de lo que iba haciendo, yo le fui haciendo comentarios y sentimos que hubo una conexión mágica", remarcó.

Con el libro terminado, una de las cosas que más la emocionaron a la autora fue la reacción de su hija, quien pese a su corta edad resultó clave para que "Chuza" sea una realidad. "Cuando abrimos los paquetes con los primeros libros, la cara se le iluminó, no lo podía creer. Ella fue viendo distintos momentos del proceso, pero cuando lo vio terminado, quedó fascinada. Me parece que es un recuerdo que le quedará toda la vida", finalizó.

Proyectos

Autora e ilustradora tienen previsto un segundo volumen de Chuza, la lechuza. "Incluso hay otros libros con otros personajes que también tienen que ver con mi historia personal y me gustaría indagar", apuntó Roberta Pozzi. "Pero en esta etapa, a pocas semanas de la salida del libro, estamos en un momento caótico y está prevista la primera reimpresión. Hay ideas que se van a desarrollar, pero por el momento vamos a disfrutar esto y hacer todo lo posible para que el proyecto se conozca", explicó.

Perfiles

Roberta Pozzi nació en San Justo y vive en la ciudad de Santa Fe desde el 2005. Es Licenciada en Comunicación Social y Profesora en Lengua y Literatura. Trabajó durante quince años en Radio LT9 AM 1150 como productora periodística. Actualmente es vicedirectora de la Esc. N°2058 "7 de Mayo".

María Julia Ferrero es artista plástica, nacida en San Justo. Es egresada de la Escuela Provincial de Artes Visuales Prof. Juan Mantovani en la especialidad de pintura. Participó de muestras colectivas e individuales a nivel local y provincial. Es coautora e ilustradora del libro educativo "La sinergia de los locos bajitos", responsable del área visual para la banda de rock nacional Mantra Gris e ilustradora de las animaciones del documental audiovisual "Lo que el agua no llevó".