https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 15.09.2020 - Última actualización - 9:18

9:17

El Intendente de San Javier presidió el acto oficial por el Día del Maestro, acompañado por la Directora de la Escuela N° 433 "Domingo Faustino Sarmiento", María Luz Chelini. Fue en la plaza "San Martín" y contó con la presencia de autoridades y como invitados especiales, docentes que cumplen 25 años en la profesión. El evento fue reducido, debido a las recomendaciones de distanciamiento social.

Departamento San Javier Mario Migno: "lo más importante de la educación es que nos enseña a ser libres" El Intendente de San Javier presidió el acto oficial por el Día del Maestro, acompañado por la Directora de la Escuela N° 433 "Domingo Faustino Sarmiento", María Luz Chelini. Fue en la plaza "San Martín" y contó con la presencia de autoridades y como invitados especiales, docentes que cumplen 25 años en la profesión. El evento fue reducido, debido a las recomendaciones de distanciamiento social.

Luis Verón | lveron@ellitoral.com

Al momento de sus palabras, el primer mandatario de San Javier sostuvo que "lo más importante de la educación es que nos enseña a ser libres, no a ser iguales, lo cual que es una vieja lucha y que ciertamente la vamos perdiendo. En este tiempo, la libertad de los ciudadanos está acotada y restringida, por un enemigo casi desconocido y silencioso, que pone límites a la soberbia del ser humano.

En este contexto "la labor de la docencia está plaga de dificultades y sin esa cosa fundamental como lo es el calor de un aula, el bullicio de un recreo o los ojos atentos o desatentos de los alumnos que nos interpelan y especialmente".

"La escuela nos transforma en un ser humano distinto, porque nos cargamos de conocimientos y de vivencias. Eso nos permite al final del día, tener ese pensamiento, de qué es lo que pasó. La vida del maestro esta signada por la lucha de generaciones y generaciones, que muchas veces no se han sentido reconocidos por la sociedad" agregó el intendente.

"El mejor reconocimiento es el que tienen, está dentro de cada uno de ustedes, por la labor cumplida y la responsabilidad entregada. Es mi deseo, que haya mejores condiciones, que haya concursos, estabilidad, que podamos pensar en un nuevo ciclo lleno de saberes y pleno de solidaridad, que es lo que mejor nos enseña la escuela" concluyó Migno.

También dejaron su mensaje, la directora de la escuela N° 433, Domingo Faustino Sarmiento, profesora María Luz Chelini y el presbítero del Santuario San Francisco Javier, Sergio Capoccetti.

El número artístico estuvo a cargo de los docentes María Rosa Chapero, María Belén Medina y Telmo Racine.

Por último, se dio lectura a unas palabras, que también es el sentir de todas las seños, en ellas expresaron lo mucho que extrañan el contacto, el abrazo, la mirada, con los niños y desean con ansias que este tiempo de volver a encontrarse sea muy pronto.

Déjame volver al cole cuando…

Los abrazos, besos y caricias estén permitidas.

Cuando llevar de la mano a mi alumno no sea un horror.

Cuando un nene se raspe la rodilla y no pueda alzarlo a upa, no me hagas volver.

Déjame volver cuando mi alumno no entiende la tarea y yo me arrodillo a su lado y se lo explico en veinte maneras diferentes.

Déjame volver cuando llegue a mi escritorio el alumno tímido, que no quiere leer en público y sí lo hace en mi oído.

Déjame volver cuando mi alumna que se despeinó en el recreo y yo le pueda hacer la colita nuevamente.

Déjame volver cuando en la entrada todos juntos corren a abrazarme y besarme porque me extrañaron.

Déjame volver cuando sea seguro volver, no antes por los números y estadísticas, no antes porque los niños se atrasan.

Los maestros sabemos cómo recuperar contenidos.

No me hagas volver distante, con tapaboca, cubrecara, no me hagas volver fría, para eso está el monitor de la compu y la pantalla del celular.

Déjame volver cuando a la salida les pueda dar un beso, aunque sea rápido y en la cabeza.

Déjame volver cuando pueda ser yo, la seño, ni perfecta, ni la mejor, muy lejos de serlo, pero sí la que cree que lo más importante, es el acercamiento, la contención, el afecto y la caricia.

Y no unos cuántos contenidos vacíos de todos esos abrazos, besos y saludos.

Docentes que celebran 25 años de labor educativa: Patricia Vallejos, Alejandra Ojeda, Patricia Ramos, Marta Albarracín, Néstor Goró, Alcira López, María Fernanda Mijno, Claudia Casco y María Selva Álvarez.

Autoridades

Estuvieron además presentes, el Senador José Baucero, el Presidente del Concejo Deliberante, Silvio Florito; la Secretaria de Cultura de la Municipalidad de San Javier, Prof. Alicia Ocampo; el subsecretario de Cultura Educación y Deportes, César Racca; Jefe de la Prefectura Aldo Almada; el Presbítero del Santuario "San Francisco Javier", Sergio Capoccetti; representantes del sindicato AMSAFE, directivos escolares y docentes.