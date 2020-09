Intendentes de Suardi y San Guillermo junto al senador Michlig solicitan respuestas de la provincia

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 15.09.2020

9:49

En la Municipalidad de Suardi con la presencia del Senador Felipe Michlig y el Diputado Marcelo González se llevó a cabo una reunión conjunta entre el Intendente local, Hugo Boscarol, su par de la ciudad de San Guillermo, Romina López, demás funcionarios y concejales, a fin de analizar problemáticas, reclamos y gestiones ante el Gobierno Provincial. “Ya pasaron más de 9 meses y hay cosas que no pueden seguir esperando”, dijo el Senador.

Ayer lunes en la Municipalidad de Suardi con la presencia del Senador Felipe Michlig y el Diputado Marcelo González se llevó a cabo una reunión conjunta entre el Intendente local, Hugo Boscarol, su par de la ciudad de San Guillermo, Romina López, demás funcionarios y concejales, a fin de analizar problemáticas, reclamos y gestiones ante el Gobierno Provincial. “Ya pasaron más de 9 meses y hay cosas que no pueden seguir esperando”, dijo el Senador.

Durante el encuentro también se destacó la presencia del Senador Suplente Edgardo Martino, el Presidente de Consejo de Suardi, Gustavo Sella; los Concejales Analía Scarpolini y Diego Sella; los secretarios de Gobierno de Suardi y San Guillermo, Diego Fontanesi y Pablo doro, respectivamente. La Secretaría de Hacienda local, Gimena Língua; el Coordinador de seguridad y tránsito de la Municipalidad de San Guillermo, Conrado Maidana, entre otros.

Temas destacados

El Senador Felipe Michlig mencionó que “durante la reunión se consideraron los siguientes puntos: Plan Bacheo integral Ruta Provincial 23 (futura repavimentación); gasoducto suroeste (cuyo estudio está finalizado); acueducto (para que las Provincias de Santa Fe y Córdoba sigan avanzando); continuar con la obra de la Traza 3; Ripios en zona rural y Mejoras en Rutas Provinciales y Zona Urbana; Calle Santiago del Estero de Suardi -2da. Etapa- (obra licitada y adjudicada); viviendas; nuevo envío de fondos COVID 19, respuesta al sector gastronómico y hotelero, jardines de infantes, entre otros”.

EL Diputado González mencionó que “la sociedad le está reclamando a la política gestos, y tiene que ver con que todos estos reclamos son para la gente, no para una administración en particular. La situación en muchos sectores es desesperante y el Estado Provincial no puede seguir estando ausente”.

Trabajo mancomunado

El Intendente Boscarol mencionó que “todas estas obras se han parado, no podemos avanzar, no tenemos respuestas, cómo Bv. De Santiago del Estero, que ya tendría que estar finalizada, y sin embargo el Gobierno Provincial no nos da respuesta”.

La Intendenta Romina López, indicó “venimos haciendo gestiones de todo tipo para nuestras comunidades pero también hay obras regionales que nos involucra a todos, por eso creemos que trabajando mancomunadamente las cuatros ciudades del departamento tal vez tengamos una mejor atención de la Provincia, ya que son muchas cosas que nos afecta por igual”.