En tiempos de pandemia

Entre confirmaciones y dificultades

Nueva Zelanda confirmó las fechas y sedes de los dos partidos iniciales de la Bledisloe Cup. Varios integrantes del plantel de los All Blacks, plantearon que no están dispuestos a estar alejados más de un mes de sus respectivas familias.

Tradición. La Bledisloe Cup se disputa actualmente en forma anual y sus inicios datan de 1931, protagonizada por los Seleccionados de Australia y Nueva Zelanda. Crédito: Archivo

Por César Miño SEGUIR Horas atrás, New Zealand Rugby Union confirmó las fechas y las sedes de los dos test-matches iniciales de la Bledisloe Cup 2020, que se desarrollarán en su territorio, como previa del Rugby Championship que, entre el 7 de noviembre y el 12 de diciembre venideros tendrá lugar en Australia. El primer duelo entre All Blacks y Wallabies se desarrollará en el Sky Stadium de Wellington, el domingo 11 de octubre; mientras que el segundo se cumplirá el domingo 18 del mismo mes, en el Eden Park en Auckland. Sobre el particular, el director ejecutivo de NZRU, Mark Robinson, expresó: "Estamos encantados de fijar las fechas y lugares para los dos partidos en casa contra Australia y esperamos ver la Bledisoe Cup en juego el próximo mes". Por otra parte, agradeció al gobierno de Nueva Zelanda por aliviar las restricciones de aislamiento para permitir que los Wallabies entren al país y se preparen para los partidos; como así también agradeció a la Australian Rugby Union por su apoyo. Según las nuevas directovas del Gobierno, el plantel australiano podrá entrenar completamente como equipo cuatro días después de llegar al país, dependiendo de que todos sus miembros posean una prueba negativa de Covid-19, el tercer día. * "Reconocemos que este ha sido un rompecabezas complejo y desafiante de resolver y estamos agradecidos de que ambas organizaciones de rugby, junto con nuestro Gobierno, se hayan unido para lograr que estos partidos crucen la línea. También nos complace que el equipo y la gerencia de los All Blacks ahora tengan certeza y puedan planificar en consecuencia, y les deseamos todo lo mejor para la campaña de la Bledisloe", aseveró el dirigente. * "Nuestros fanáticos, tanto aquí en Nueva Zelanda como en todo el mundo, han estado esperando por mucho tiempo la reanudación del rugby internacional y estamos emocionados de finalmente fijar los detalles en el calendario", agregó. Luego indicó que la confirmación de estas fechas, provocará algunos retoques en la programación de la Mitre Cup, competición nacional kiwi iniciada el fin de semana pasado. Planteos que complican En medio de la satisfacción que genera el hecho de poder confirmar citas tan calificadas del rugby internacional es esta compleja época de pandemia, New Zealand Rugby Union se encontró horas atrás con una situación inesperada, que puede modificar la planificación del head coach, Ian Foster. Puntualmente, se trata de la postura de varios integrantes del plantel de los All Blacks, quienes expresaron estar en contra de la necesidad de ausentarse por más de un mes de sus respectivos entornos familiares, como consecuencia de las medidas sanitarias que deberán implementarse para los dos partidos iniciales de la Bledisloe Cup y el posterior desarrollo del Rugby Championship, en territorio aussie. Entre los jugadores que plantearon esas circunstancias, se encuentran Richie Mo'unga, Beauden Barrett y TJ Perenara, como consecuencia de situaciones familiares muy especiales: dos acaban de ser padres recientemente y el otro, espera asumir esa hermosa situación el mes venidero. * "NZRU está trabajando en este momento sobre el tema. Hemos hablado con ellos durante los últimos días y hablaremos de nuevo en el curso de esta semana, por lo que esperamos obtener las respuestas finales en los próximos días", informó el director ejecutivo de jugadores de Nueva Zelanda. * "Una vez que tengamos el plan completo, los jugadores lo observarán y luego lo tomarán en consideración, para tomar las posiciones que correspondan. Se les dará una cantidad razonable de tiempo para reflexionar sobre él junto a sus respectivas familias", concluyó. Obviamente, en caso de no poder subsanar las posturas de los destacados jugadores, el staff deberá recurrir a otros de los integrantes del calificadísimo plantel recientemente designado, para afrontar la que hasta aquí asoma como la competición más importante del año para este deporte, a nivel internacional. 48 veces los All Blacks obtuvieron la Bledisloe Cup; mientras que los Wallabies lo hicieron en 12 ocasiones. La tarea Puma Tras haber desactivado la "burbuja sanitaria" de Escobar el jueves pasado, como consecuencia de la detección de nuevos casos positivos de Covid-19, el Seleccionado Argentino de Rugby retomó este lunes los entrenamientos en el predio de Ingeniero Maschwitz. Previamente, hubo una nueva tanda de testeos PCR, que también se repetirán este jueves, destinados a todas las personas involucradas en la preparación. La reanudación de la tarea contó con la participación de los jugadores no afectados; además de los que ya fueron dados de alta. Tal como ocurrió desde el momento de recibir la autorización para retomar los trabajos conjuntos, los entrenamientos se llevan a cabo bajo un estricto protocolo de prevención sanitaria; lo que por el momento impide la concreción de tareas de contacto normales. Hasta el momento, no hay definiciones en cuanto a la fecha de partida del representativo nacional hacia Australia, donde deberá permanecer concentrado al menos un par de semanas antes del inicio del Rugby Championship 2020. Además, vale recordar que la UAR extendió a la Australian Rugby Union una solicitud para evaluar la posibilidad de disputar algún encuentro amistoso. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

