https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 15.09.2020 - Última actualización - 10:53

10:44

Entre los ATP y el depósito que hizo la entidad del Barrio Centenario, varios trabajadores cobraron un 15 por ciento menos de sus salarios. Hay estado de asamblea permanente y quite de colaboración. En total, hay casi 60 empleados de UTEDyC en el Club Atlético Colón.

Se prolonga el conflicto con UTEDyC en Colón Vignatti al gremio: "Ustedes, con Unión, nunca tienen ningún problema" Entre los ATP y el depósito que hizo la entidad del Barrio Centenario, varios trabajadores cobraron un 15 por ciento menos de sus salarios. Hay estado de asamblea permanente y quite de colaboración. En total, hay casi 60 empleados de UTEDyC en el Club Atlético Colón. Entre los ATP y el depósito que hizo la entidad del Barrio Centenario, varios trabajadores cobraron un 15 por ciento menos de sus salarios. Hay estado de asamblea permanente y quite de colaboración. En total, hay casi 60 empleados de UTEDyC en el Club Atlético Colón.

Está claro que parece "El Cuento de la Buena Pipa"... sin final. Aunque es evidente que de bueno, no tiene nada. Lo concreto es que el conflicto de Colón de Santa Fe con el gremio de UTEDyC (es el que nuclea a los empleados de las entidades deportivas) escribe todos los días un nuevo capítulo de conflicto. Ahora, se profundiza el estado de asamblea permanente y quite de colaboración de unos 60 empleados en la entidad del Barrio Centenario. La situación se agrava porque, entre otras cosas, en las últimas horas porque 15 empleados cobraron un 15 por ciento menos de lo que les corresponde por el mes de agosto.

"El viernes se preocupó el Dr. Hilbert, con mandato de Vignatti, para que le detallemos la situación. El punto más urgente era el tema de los salarios de agosto, pero no era el único; hay una lista extensa. Le pasamos un detalle pormenorizado de todas las irregularidades de Colón con el gremio. Nos pidieron un plazo hasta que impactaran los famosos ATP, algo que se efectivizó en las últimas horas. Un vez nos mintieron, hay 15 empleados de los 60 que cobraron un 15 por ciento de un salario vencido y atrasado. Seguimos en estado de asamblea permanente y quite de colaboración", explicaron los delegados ante la consulta de El Litoral.

El fin de semana, luego que se visibilizara el conflicto en los medios, llegó el llamado para una posible reunión de las partes. El presidente de Colón quería que fuera en su oficina particular y los delegados se negaron: "El ámbito de la charla es el club, el estadio, la sede. Nosotros estamos acá cuidando las instalaciones, somos todos hinchas de Colón desde la cuna".

En consecuencia, la reunión fue "virtual" (teléfonos) y hubo llamadas múltiples: el delgado de UTEDyC en Colón, el propio José Néstor Vignatti, un abogado (Luis Hilbert) y un Contador (Antonio Zianni). En el caso del presidente sabalero, sólo participó en el inicio de la charla y luego quedaron los "cuadros técnicos", atendiendo cada uno de los reclamos con nombre y apellido.

"Muchas veces ustedes cobraron porque yo puse plata de mi bolsillo en este club. Acá vine seis veces y la gente me votó las seis veces; algo bien habré hecho en Colón. Si hay una séptima (N. de R.: habla de la reelección), lo decidiré yo. Pero nunca tuve problemas con los empleados para pagar. Ni en Colón ni en mis empresas. Tengo 75 años y me levanto todos los días a trabajar, lo que me no me gusta es pagarle a gente que no trabaja. Me sorprende que siempre ustedes tienen problemas con Colón. Acá exigen cobrar el día 4 y en Unión cobran los días 15 de cada mes. Con un club tienen problemas siempre y con el otro no tienen nunca un problema". Palabras más, palabras menos, fue el momento más duro de la charla.

Por lo que pudo chequear El Litoral, la primera respuesta de los trabajadores fue "nosotros trabajamos en Colón y somos hinchas de Colón; no estamos en Unión". Luego, de manera informal, le explicaron a Vignatti que Unión logró hace muchos años un acuerdo que se cumple de manera religiosa: "El otro club le explicó, en su momento, a los empleados de UTEDyC que la cobranza de la cuota social impacta durante los primeros 10/12 días de cada mes; por eso pagan el 15. Pero lo hacen sí o sí. Se comprometieron y lo cumplen. Ahora, en pandemia, nunca dejaron de cobrar".

Así las cosas, lejos de calmarse las aguas, el conflicto se agudiza y en el caso de la Gestión Vignatti viene de larga data. Puntualmente, en estos años, cambiaron las caras de los delegados de UTEDyC y cambiaron las caras los "negociadores" de Vignatti (Calvo Arrázola, Hilbert, Zianni). Pero no hay nunca humo blanco. Es "El Cuento de la Buena Pipa". Sin final, sin nadie que fume la pipa de la paz.

El detalle de los reclamos

En el informe pormenorizado que le entregaron los delegados del gremio al Dr. Luis Hilbert (abogado de Colón) se detallan los siguientes ítems:

-"Faltante de ropa de segunda entrega 2019

-Falta la totalidad de primera entrega de 2020 que fue en abril

-Falta equipo de lluvia para todo el personal, capas, botas y camperas de abrigo

-Ejemplo empleado "A": procedieron a la transferencia del embargo y honorarios del abogado, pero a él le deben $ 100.674 (cien mil seiscientos setenta y cuatro pesos), es mentira lo que dijo hoy Zianni que hace dos meses le depositaron

-Ejemplo mpleado "B": se comprometieron a reconocer el rubro asistencia y a pagar la diferencia desde Agosto 2019 en febrero y marzo de 2020 y hasta hoy no se lo pagaron y siguió sin cobrar el rubro asistencia, es decir que ahora es desde agosto de 2019 hasta hoy, y los eventos adeudado desde agosto 2019 no se lo pagaron

-Hubo un compromiso de trabajar para otorgar las categorías que corresponde a cada trabajador; no hubo avances

-Hay empleados fuera de convenio. Ejemplo: utileros trabajando 12 horas y que cobran por 8 horas

-Hay utileros que trabajan de utileros pero no tienen la categoría

-Hay porteros en el predio que no tienen la categoría

-En el estadio Brigadier López "no hay porteros" (un trabajador no registrado, 5 meses sin cobrar salario familiar)

-Hay empleados informados que se les cortará la obra social

-Se dejó de facilitar el mate cocido caliente y el pan

-Ya es exigible la segunda entrega de ropa 2020"

Más allá de este listado extenso de reclamos, lo que empeoró el conflicto en las últimas horas fue el depósito del salario de agosto "muy fuera de termino y mal efectuado". El detonante final fue que un total 15 empleados sólo cobraron, entre lo que depositó Colón y el ATP del Gobierno Nacional, el 85 por ciento del salario.

Finalmente, en otro dato no menor, el Dr. Luis Hilbert como abogado de Colón fue notificado que está a punto de vencerse el plazo de reclamo por la deuda de la homologación de la temporada 2017-2018 (el gremio dice que la institución sólo pagó el 60 por ciento), por lo que, si no hay diálogo-acuerdo, se procederá al "reclamo por la vía judicial".