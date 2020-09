https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 15.09.2020 - Última actualización - 12:33

12:31

Coronavirus en Argentina Movilización en contra de las restricciones provinciales en Neuquén

Una caravana de vehículos transitó por calles del centro de la capital de Neuquén en rechazo a la restricción dispuesta por el Gobierno provincial para circular de lunes a sábado hasta las 18.

Los vehículos recorrieron la Avenida Argentina con banderas argentinas y exhibiendo carteles en contra de las últimas medidas para contener los contagios de coronavirus anunciadas por el gobernador Omar Gutiérrez.

Un grupo de manifestantes lo hizo fuera de los vehículos, al pie del Monumento al General San Martín con banderas argentinas y pancartas.

#PazInforma asi se encontraba el centro de #Neuquen hace minutos. Desde autos con bocinazos a personas con carteles y con barbijo y el distanciamiento correspondiente. pic.twitter.com/3FDEqXI897 — Paz Gomez (@pazz_gomez) September 15, 2020

Algunas de las consignas expresaban "No al nuevo orden", "No a las cárceles hogareñas", "No a las cárceles escolares", "No a la vacunación obligatoria" y "Circo vid 19".

Dictadura y estado de sitio encubierto en #Neuquén https://t.co/voDbD31l43 — La Republicana #SoyDel41 (@julialopez851) September 14, 2020

En tanto, este martes el Sindicato de Prensa de Neuquén alertó sobre "atropellos" contra dos reporteros gráficos que fueron insultados mientras cubrían la protesta.

El secretario general de la organización, Oscar Livera, dijo a Télam que "mientras se realizaba la caravana y algunos se manifestaban en la calle, fueron increpados los reporteros gráficos Omar Novoa, del medio 'LMNeuquén', y Florencia Salto, de 'Río Negro'".

Hoy los neuquinos salieron a decirle NO a la nueva restricción horaria (hasta las 18hs) del gobierno provincial y municipal.

Una larga caravana en rechazo a las medidas arbitrarias del horario, innumerables multas y secuestros de vehículos.#Neuquén@DeGorilas

Vista aérea 👇🏻 pic.twitter.com/d1DbINFv0G — Paula de Nqn 🐱❤ (@Meri_PaulaNqN) September 15, 2020

"Les preguntaban en qué lugar trabajaban y cuando se identificaban los insultaban y les decían que los periodistas mentían, por lo que denunciamos lo que pasó porque no vamos a permitir las agresiones contra los trabajadores de prensa", aseguró Livera.

Livera señaló que el sindicato "hace responsables a los organizadores de estas protestas por los atropellos sufridos anoche".

Con información de Télam