Santafesinos en el Masters 1000 de Roma: Coria pasó a la segunda ronda, pero Bagins fue eliminado

El rosarino Federico Coria (104 del ranking mundial) logró este martes una importante victoria ante el alemán Jan-Lennard Struff para avanzar a la segunda ronda del Masters 1000 de Roma, en una jornada en la que el también rosarino Facundo Bagnis (135) y el bahiense Guido Pella (37) quedaron eliminados.

Coria, de 28 años y hermano menor del ex tenista Guillermo, logró derrotar a Struff con parciales de 6-1 y 7-6 (5), en un partido que se resolvió una hora y media sobre el polvo de ladrillo del histórico Foro Itálico.

First Masters 1000 win ✅



Argentina's Federico Coria upsets Struff 6-1 7-6(5) and will play Berrettini in round two#IBI20 pic.twitter.com/5SAoEs8N78