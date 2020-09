Fuerte caída del consumo masivo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

El economista Damián Di Pace le dijo a El Litoral que el retroceso se siente más fuerte en el rubro más sensible: alimentos y bebidas. El cierre de Falabella y la falta de horizontes para invertir en el país.

El economista Damian Di Pace reveló ante la consulta de El Litoral que las caída de ventas en supermercados “fue en agosto del 6,7 %” y que “las categorías más afectados fueron alimentos y bebidas, aunque sigue en crecimiento limpieza y cuidado personal”.



“Hasta el mes de mayo el consumo masivo iba en crecimiento; a partir de junio comenzó a deteriorarse y hoy el deterioro es aún mayor. Evidentemente tenemos efectos cruzados; por una parte una desaceleración de la caída de ventas minoristas en general y de la producción industrial”, a lo que se suma “una aceleración de la caída del consumo masivo que nunca estuvo cerrado, producto de la pérdida de ingresos y del poder adquisitivo del salario”.



Respecto de la partida inminente de las grandes tiendas departamentales de Falabella (uno de sus locales cerrará en la peatonal de Rosario) y de Sodimac –ambas del mismo grupo empresario chileno- Di Pace estimó que “estamos en una situación donde todas las grandes cadenas, pero también el minorista tradicional, tuvo una pre-pandemia larga, que viene desde hace 10 años.



“Ahora estamos en situación de pandemia. La pregunta tanto para este sector como para el resto es, cuando uno toma una decisión de retirar una operación, por qué lo hacen. Evidentemente no están viendo horizonte a futuro. Lo que está viendo es más pasado”.



El director de la consultora Focus Market señaló que “independientemente del contexto político, lo que me parece a mí es que lo que no está mostrando la Argentina es un lugar de contención para el perjuicio económico que implica comerciar, operar en pandemia, luego de una cuarentena muy fuerte”. Advirtió que la pandemia aun no terminó y luego estarán por delante los efectos de la pos-pandemia”.



“Evidentemente las empresas no están viendo futuro en la Argentina respecto de esa situación, y es una autocrítica fuerte que tiene que hacerse la política, porque está en un momento importante de ‘click’, tanto en la presentación del presupuesto -que es una formalidad- como en la reforma tributaria, donde no hay una perspectiva de baja de impuestos. Todo lo contrario, es de incremento”.

Consultado sobre el lugar que ocupa en el discurso político -más proclive al industrialismo- el sector comercial y su aporte al PBI, Di Pace señaló que “para tener una dimensión, comercio y servicio en Amba representa casi 60 % del producto; en la ciudad de Buenos Aires es el 70 %. Es muy importante.



“En provincia de Buenos Aires es quizás menor porque tiene mayor participación de industria, pero es muy importante la participación del comercio en general”, por lo que señaló la dimensión que supone para la economía argentina “los sectores que retiran su participación” en la actividad del país.

Inversión “sobreestimada”



Sobre las perspectivas del consumo en el marco de las mejoras que propone el proyecto de presupuesto nacional, el economista señaló que “lo que hay que ver es qué es lo que pasa con la inversión. Uno cuando consume es porque tiene ahorro. No hay posibilidad de generar consumo sin tocar ahorro. La otra forma de generar consumo es generar un crecimiento de la riqueza y mayores ingresos, lo que se logra mediante la inversión.

“La inversión que plantea el gobierno -comentó- de un crecimiento del 18,4 % es ‘muy alentadora’, porque la realidad es que no hay incentivos hacia la inversión respecto de la reforma tributaria, del marco jurídico para emprender en la Argentina”.

Sostuvo Di Pace que “el presupuesto tiene un escenario de crecimiento que va a mostrar un rebote técnico en el que la economía crece porque cayó mucho. Pero lo importante es la sostenibilidad de ese crecimiento y cuánto es la capacidad de consumo a futuro sin incrementar el nivel de inversiones, no las públicas sino las privadas. Hay una sobreestimación de lo que puede ser la inversión privada en este contexto”.