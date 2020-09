https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La curva de contagios no da pausa

La provincia pasó los 20 mil infectados, otros 85 casos en ciudad y camas críticas al límite

Son 20.522 las personas que se contagiaron desde el inicio de la pandemia en toda la bota santafesina. No obstante, la tasa de recuperación es buena: 67%. En Rosario, sólo quedan 54 camas de terapia intensiva disponibles en el sector público y privado.

El Ministerio de Salud provincial reportó este martes 1.055 nuevos casos de coronavirus, con lo cual ya son 20.522 los contagios que fueron confirmados desde el inicio de la pandemia en toda la bota santafesina. Pero además, la ciudad volvió a sumar un número significativo de positivos, con otros 85 confirmados, y ya acumula 1.363. Además, se informaron 9 infectados de Santo Tomé, 3 de San Javier, 3 de Sauce Viejo, 2 de Laguna Paiva, 2 en Recreo y 1 de Rincón, dentro del área metropolitana ampliada. Hay 113 pacientes internados en camas de unidad de terapia intensiva (UTI) y 244 en camas generales. Un dato alentador: hay a la fecha 13.855 personas que contrajeron el virus Sars-Cov-2 (coronavirus), se enfermaron de Covid-19 y se recuperaron (la tasa de recuperación es del 67.5%). Se descartó la infección por coronavirus en 35.510 personas. En la jornada, además, se reportaron otros siete muertos y a la fecha se registran un total de 215 fallecidos en toda la bota santafesina (la tasa de letalidad se mantiene en 1%). 3 de Rosario (71 años, 80 años y 90 años) 1 de Santa Fe (70 años) 1 de Zavalla (65 años) 1 de Granadero Baigorria (82) 1 de Rafaela, notificado en otra jurisdicción (73 años) Al martes 15 de septiembre, "solamente existen (en ciudad de Rosario) seis camas libres de unidad de terapia intensiva (UTI) en el sector público y 48 en el sector privado (es decir, 54 en total). Esto nos está demostrando la necesidad de extremar los cuidados y de ser conscientes de esta situación, para que esas camas puedan ser útiles para pacientes que realmente las necesiten", dijo el director del Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, Jorge Kilstein. Y, en este sentido, clamó a la ciudadanía "que tome reponsabilidad ciudadana con el distanciamiento social, la higiene y el uso obligatorio del tapabocas". Evidentemente, la situación es crítica. Por distribución geográfica Pese a la diseminación del virus en todo el territorio santafesino, el sur sigue concentrando la mayor cantidad de casos: 512 fueron los nuevos infectados de Rosario; 57 de Venado Tuerto; 50 de Villa Gobernador Gálvez; 27 de Rufino; 26 de Casilda; 14 de Villa Cañás; 13 de San Lorenzo; 13 de Zavalla y 12 de Firmat, Roldán y 12 Teodelina. Siguiendo con la distribución geográfica del mapa de contagios, fueron notificados 11 casos nuevos de Las Parejas; 10 de Acebal; 10 de Chabás; 10 de Funes; 10 de Villa Constitución, y 9 de Esperanza. Siete se reportaron en Gálvez, Granadero Baigorria y Pérez; hubo 6 positivos nuevos en Godeken y Hughes. Con 5 casos aparecen las siguientes localidades: Labordeboy, Sunchales y Wheelwright. Con 4, Capitán Bermúdez, Carcarañá, Gessler, Pilar, Rafaela y Villa Eloisa. Con tres casos, Arroyo Seco, Arteaga, Bigand, Bombal, Puerto Gral. San Martín, San Carlos Centro, Santa Teresa, Soldini y Villada. Dos casos se informaron en Armstrong, El Trébol, Elortondo, Las Rosas, Los Quirquinchos, Máximo Paz, Melincué, Oliveros, Pueblo Esther y Reconquista. Y un solo casos se notificó en cada uno de los siguientes distritos provinciales: Amenábar; Arequito, Beravebu, Bouquet, Cañada del Ucle, Centeno, Christophersen, Fray Luis Beltrán, General Lagos, Nelson, Ricardone, San Carlos Sud, San Jerónimo Norte, San Jerónimo Sud, San Jorge, San José de la Esquina, San Justo, Sancti Spiritu, Sanford, Santa Isabel, Santo Domingo, Serodino, Totoras y Villa Amelia.