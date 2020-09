La recuperación del turismo internacional tomará entre dos y cuatro años

"El regreso a los niveles de 2019 en términos de llegadas de turistas llevaría entre 2 y 4 años", publicó la organización.

La OMT indicó que la disminución de la demanda de viajes internacionales por la pandemia provocó una pérdida de 440 millones de llegadas y 460.000 millones de dólares entre enero y junio de 2020. Las llegadas de turistas internacionales cayeron un 93% en junio y un 65% en la primera mitad del año en comparación con 2019.

#UNWTO latest travel restrictions report shows:



✈️115 destinations have eased COVID-19 related travel restrictions for international tourism.

🚫93 destinations keep their borders completely closed for international tourism.#RestartTourism Find more 👉https://t.co/UyE6Q7DBct pic.twitter.com/8Kv4NAASQB