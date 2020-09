La gestión del coronavirus debilita la imagen de Trump en el mundo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Según un estudio realizado por un instituto de Washington, la respuesta del polémico dirigente republicano al brote de Covid-19, entre otros factores, hizo caer su credibilidad a nivel mundial y desató dudas sobre su liderazgo en varias democracias fuertes de Europa, como Francia, Alemania y el Reino Unido.

La respuesta del presidente estadounidense Donald Trump a la pandemia de coronavirus, entre otros factores, hizo caer su imagen y desató dudas sobre su liderazgo en varias democracias ricas, según una encuesta difundida en las últimas horas en Estados Unidos. El estudio, perteneciente al Pew Research Center, de Washington, indica que la opiniones favorables sobre Estados Unidos cayeron al 31% en Francia y al 26% en Alemania, situándose a niveles similares a los registrados durante la invasión de Irak en 2003.

"Parte de la caída durante el último año está relacionada con cómo se ha gestionado la pandemia de coronavirus en Estados Unidos", aseguró en su informe el Pew Research Center, instituto que realiza esta clase de relevamiento todos los años. En sólo uno de los trece países donde se hizo el sondeo, Corea del Sur, la mayoría de los encuestados (59%) tenía una opinión favorable sobre Estados Unidos.

En el aliado histórico de Washington, Reino Unido, el 41% de los entrevistados tenía una opinión positiva sobre el país norteamericano, el nivel más bajo desde que el centro estadounidense lanzó su encuesta, hace dos décadas. Sólo el 15% de los entrevistados consideró que la pandemia había sido bien gestionada en Estados Unidos, el país con más fallecidos por Covid-19 (194.674) y con más contagios (unos 6,5 millones).

Al contrario, la mayoría de los encuestados hizo una buena valoración de la OMS (muy criticada por el gobierno de Trump) y de cómo se gestiona el coronavirus en sus propios países. El Pew Research Center entrevistó a 13.273 adultos entre el 10 de junio y el 3 de agosto, un periodo marcado por protestas multitudinarias en Estados Unidos contra la violencia policial.

"Grosero y arrogante"

Christian Tybring-Gjedde, el parlamentario noruego que la semana pasada propuso a Donald Trump para el premio Nobel de la Paz 2021, admitió hoy que el presidente estadounidense parece "grosero y arrogante", pero que también lo ve como un candidato "merecedor" del lauro. "No hay la menor duda de que Trump a menudo parece grosero y arrogante", expresó Christian Tybring-Gjedde, el legislador multimillonario, de 74 años, en el diario Aftenposten.

"Mi propuesta se basa sobre los resultados obtenidos para la paz mundial, la reconciliación y la retirada de tropas militares. Quizás sea precisamente la actitud no diplomática de Donald Trump lo que hace que sus conversaciones no queden en simples palabras", manifestó el parlamentario, que representa al Partido del Progreso.

Christian Tybring-Gjedde, integrante de la extrema derecha populista anti-inmigración del país nórdico y conocido por su posición anti islam, nominó a Trump el pasado 10 de septiembre para el Nobel de la Paz, que se dará el 9 de octubre del año próximo. La decisión del parlamentario noruego fue impulsada por la mediación del mandatario estadounidense en el acuerdo que Israel y Emiratos Árabes Unidos anunciaron hace semanas para establecer por primera vez relaciones diplomáticas.

Esta nominación se da en simultáneo al desarrollo de las campañas electorales que Trump y su opositor por el partido Demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden, llevan adelante de cara a los comicios presidenciales que se celebrarán el 3 de noviembre próximo en Estados Unidos. "En este contexto, que no nos guste la personalidad de Trump no tiene importancia. Es merecedor del premio Nobel de la Paz", concluyó Tybring-Gjedde, citado por la agencia de noticias AFP.

Brecha ideológica

Donald Trump, que busca la reelección en las elecciones del 3 de noviembre, suscita una mayoría de opiniones negativas en todos los países del sondeo, que no incluye a Estados Unidos. Su mejor resultado fue en Japón, donde el 25% afirmó confiar en su gestión, mientras los belgas fueron los más críticos con el mandatario republicano, ya que sólo el 9% le dio un aprobado.

La encuesta mostró una brecha ideológica y buenas opiniones de partidos derechistas o ultraderechistas sobre la gestión de Trump. En España, el 45% de los partidarios de la formación ultraderechista Vox dijo confiar en Trump, frente al 7% del resto de la población española.