Ganó, gustó y goleó. Se convirtió en una exacta conjunción de belleza, armonía y eficacia. Se lo recuerda como una expresión cabal del sentir del hincha de fútbol argentino.

Huracán del 73, inolvidable equipo de Menotti... El campeón de las tres G

Por Tomás Rodríguez

Después de 45 años de su último título de liga, Huracán, dirigido por César Luis Menotti se consagró campeón del torneo Metropolitano de 1973, jugando en un alto nivel, brindando excelentes espectáculos futbolistas, porque durante su exitosa campaña el conjunto de Huracán aplicaba su teoría de las tres G: gustó, ganó y goleó.

Prestigiosos periodistas argentinos reconocieron que valió la pena esperar tanto tiempo para dar rienda suelta a tanta euforia; porque cuando el Globo se consagró campeón lo hizo jugando con tanta belleza que la prensa del país lo llevó a ser considerado el mejor equipo argentino de toda la historia, incluso superando al Boca Juniors de 1935 y a "La Máquina" de River Plate.

El camino hacia el título se inició el 4 de marzo cuando Huracán enfrentó a Argentinos Juniors por la primera fecha, ese día debutaron las cuatro incorporaciones Jorge Carrascosa, Alberto Fanessi (Rosario Central), el uruguayo Nelson Chabay (Racing Club) y René Orlando Houseman (Defensores de Belgrano), refuerzos que pronto comulgaron con la idea futbolística del "Flaco" Menotti -lo había convencido el presidente Luis Seijo que había vuelto al club de la "Quema" con su propuesta-, goleando 6 a 1, dos de Carlos Alberto Babington, dos de Miguel Angel Brindisi y 1 de Omar Rubén Larrosa y Eduardo Enrique Quiroga. Ese triunfo contundente no fue una casualidad, enseguida el equipo se despegó del resto con cinco victorias consecutivas: 2-0 a Newell's Old Boys, 5-2 a Atlanta, 3-1 a Colón, 5-0 a Racing Club y 1-0 a Vélez Sársfield; los seis triunfos al hilo sigue siendo el mejor arranque de un equipo de Parque Patricios en todo el profesionalismo.

Luego de un empate con Estudiantes en tres goles, Huracán sufrió la primera de cinco caídas en el torneo, frente a River Plate 1 a 0 (José "Perico" Pérez le atajó dos penales a Brindisi) para luego hilvanar otra racha con cinco triunfos: 2-1 a All Boys, 5-0 a Rosario Central, 2-0 a Chacarita Juniors, 2-1 Independiente y 5-2 a Ferro. Osvaldo Ardizzone escribió en "El Gráfico": "Ví a un gran equipo, hasta me cuesta determinar si Rosario Central produjo una baja actuación; porque esa conclusión es la más común; decir que, como contrapartida del rendimiento de Huracán, el equipo rosarino proporcionó ventajas; porque confieso que no me dedico a calificar a la formación canalla; fue superado, inmensamente aventajado por un grupo de 11 jugadores que siempre controlaron el partido".

En la última fecha de la primera rueda, Huracán perdió en la Bombonera, con Boca Juniors 4-1, pero ese traspié no le impidió finalizar en el primer puesto, con 25 puntos, dos unidades más que Independiente y River Plate. En ese lapso convirtió 46 goles en 17 partidos, con un excelente promedio de casi tres tantos por encuentro.

El arranque de la segunda rueda fue casi similar de la anterior, seis victorias, un empate y una derrota: 2-1 Argentinos Jrs., 3-2 N. O. Boys, Colón 1-0, Atlanta, 1-0, Racing Club 0-0, Vélez Sársfield 1-0, Estudiantes 1-0 y caída ante River 0-1. Huracán se mantenía en el primer puesto con 38 puntos, River Plate 34 y Boca Jrs. 33. Cabe destacar la notable conquista de René Orlando Houseman el 27 de junio por la 18va. fecha, se jugaban 70', Brindisi sobre la mitad de la cancha, buscó al pibe de la villa de Belgrano, con pelota larga, el "Loco" picó desde la raya hacia el centro para buscar el pase ante Jorge Nicieza y Rafael Domingo Moreno, cuando el balón culminó la parábola y bajó justo a sus pies, el wing derecho del Globo le dio de zurda, sin dejarla picar y ganándole por sorpresa y precisión a la salida de Antonino Ricardo Spilinga y al cierre de los marcadores centrales.

El recordado Maestro Victorio Spinetto, era el DT de Argentinos, al término del encuentro, esperó en la boca del túnel al "Loco" y le dijo: "ese tanto que usted ha hecho, ¡¿¡sabe qué hermoso gol?!... Hacía tiempo que no veía pegarle a la pelota en esa forma, Lo felicito, Houseman".

Los nervios, la ansiedad por el título esperado por 45 años comenzaron a jugar, tras vencer a All Boys 2-0, empató 1-1 con Rosario Central, luego 0-0 con Chacarita Jrs., le ganó a Independiente 1-0 con lo justo y empató con Ferro, que iba último, extrañando a Avallay, Brindisi, Babington y Fanessi, convocados a la selección.

El título era cuestión de horas, entonces sí, el "Flaco" Menotti habló de la futura vuelta olímpica: "Me hice cargo de Huracán en mayo del '71, el equipo iba último, hoy, septiembre de 1973 es el puntero del campeonato; el camino recorrido me da una enorme alegría y me crea una enorme responsabilidad; la alegría es haber logrado con un grupo de jugadores que se hagan realidad mis convicciones futbolísticas, no en forma impuesta sino compartidas por todos...", publicó el semanario El Gráfico.

El 16 de septiembre hubo fiesta en Parque de los Patricios y en todo el país a pesar de perder 1-2 con Gimnasia y Esgrima de La Plata; y fue porque Boca perdió 2-1 en Liniers ante Vélez Sársfield y la ventaja era decisiva y no jugaron los futbolistas que debían enfrentar con la selección a Paraguay, en Asunción por las eliminatorias (por eso 16 goles en la segunda rueda).

El plantel

Arquero: Héctor Jorge Roganti.

Defensores: Nelson Pedro Chabay, Jorge José Fanessi, Alfio Basile, Jorge Carrascosa, Daniel Buglione, Edgardo Cantú, Carlos Zeballos y Dante Roma.

Volantes: Miguel Angel Brindisi, Francisco Faustino Russo, Carlos Alberto Babington, Carlos Leone, Eduardo Quiroga y Rubén Ríos.

Delanteros: René Orlando Houseman, Roque Alberto Avallay, Omar Rubén Larrosa, José Rubén Scalise, Leonidas Francisco Del Valle, Ricardo Tello, Adolfo Keurikán y Angel Tolisano

DT: César Luis Menotti.