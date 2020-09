Una espectacular tapa de Adebayo le dio el triunfo a Miami sobre Boston

Miami Heat venció a Boston Celtics y se quedó con el primer duelo de la final de la Conferencia Este de la NBA. El cierre del partido estuvo marcado por un espectacular tapón de Adebayo sobre la chicharra final.

Fue triunfo 117-114, en tiempo suplementario para los de Florida en el gimnasio The Field House, ubicado en el complejo Disney Wide World of Sports de Orlando.

THIS ANGLE 🤩@Bam1of1 with the GAME-SAVING BLOCK for the @MiamiHEAT! #PhantomCam



Game 2: Thurs. - 7pm/et, ESPN pic.twitter.com/Z3K6xhvKFb