Miércoles 16.09.2020

7:15

Desde este fin de semana Madrid implementará nuevas medidas para frenar el avance del coronavirus

La Comunidad de Madrid prevé "confinamientos selectivos de las zonas con mayor influencia" de Covid, según ha anunciado este miércoles el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero.



Zapatero ha avanzado que el fin de semana se anunciarán nuevas medidas, entre las que se contempla "el confinamiento por zonas básicas de salud o por áreas de salud que tienen más incidencia".



Así, ha afirmado que se están planteando "medidas restrictivas" relacionadas con la concentración de personas y la movilidad de los ciudadanos en la Comunidad de Madrid.



Se trata de "endurecer" las medidas que entraron en vigor el pasado 7 de septiembre, que serán evaluadas este viernes, por lo que "en función de los datos registrados" se tomarán las "decisiones oportunas".



"Habrá decisiones orientadas fundamentalmente a la restricción de la movilizad como la concentración de personas, y que daremos a conocer, estamos trabajando en ellas, este fin de semana", ha avanzado, aunque no ha dado a conocer cuándo entrarán en vigor, si bien ha advertido que con "carácter inmediato".



Según ha explicado, aunque "la situación asistencial está estable y hay margen de acción" y "los datos actuales indican una "tendencia a estabilizar el número de infectados", la Comunidad "quiere adelantarse", y "tomar medidas para intentar disminuir esa curva" de cara a la llegada del otoño y el invierno y las enfermedades respiratorias que se dan en esas estaciones.



Así, si bien ha reconocido que todavía no se ha decidido exactamente el alcance de las nuevas medidas debido a las "implicaciones legales", ha precisado que no está previsto el cierre de la hostelería, aunque posiblemente se actuará sobre los aforos, según ha apuntado, y que no está contemplado "cerrar Madrid".



