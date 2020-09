Coronavirus: reportan nuevos casos en seis localidades de Las Colonias

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se trata de 4 casos en Pilar, 19 en Esperanza, y 1 en San Carlos Centro y San Carlos Sud. Además autoridades sanitarias de Santo Domingo confirmaron un nuevo caso. En San Jerónimo Norte una concejal del FPCyS dio positivo de Covid-19.

Diferentes localidades de la región continúan sumando nuevos casos de Covid-19.

Hoy por la tarde la Mesa de Salud de Pilar confirmó 4 nuevos casos de Coronavirus -sumando 22 vecinos afectados en total- y 14 casos aún son sospechosos. Pero allí la buena noticia es que ya son 3 los pacientes recuperados.

“Además de estos nuevos resultados la mesa de salud de Pilar hoy le dio el alta epidemiológica a uno de los pacientes, sumando el tercer recuperado de coronavirus”, manifestaron autoridades sanitarias de esa localidad.

En la ciudad de Esperanza esta mañana el Comité de Emergencia Departamental, junto al Gobierno de la Ciudad de Esperanza, a través de las autoridades sanitarias, el Dr. Héctor Soler y el Dr. Federico Detarsio, a la fecha indica que, a esta hora, en la Ciudad se confirman 19 nuevos casos, se descartan 5; hay 8 personas en internación general, 2 personas en cama crítica y se dieron 2 altas médicas.

El total acumulado desde el inicio de la pandemia es de 128 personas infectadas, los casos que permanecen activos son 73 y hay 371 vecinos aislados.

Por su parte en San Carlos Centro la Junta de Protección Civil anunció que, de acuerdo a lo informado por el Laboratorio Central del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, se ha confirmado el resultado positivo para COVID 19 de 1 persona residente en nuestra ciudad. El mismo se encuentra aislado y en buen estado general.

El Equipo de Salud está realizando las tareas de seguimiento e investigación de los contactos estrechos según protocolo.

Hasta el momento, desde el inicio de la pandemia, en nuestra ciudad hay 35 casos confirmados, 57 descartados y 17 recuperados. Un paciente permanece en el módulo de internación.

Por último el Samco de San Carlos Sud confirmó un nuevo caso positivo, el segundo en la localidad. El vecino se encuentra en buen estado de salud y realizando el aislamiento en su domicilio. Además Santo Domingo anunció este martes un nuevo caso positivo en esa comunidad del norte del departamento Las Colonias.

En San Jerónimo Norte

Por otra parte ayer martes la edil Lucia Tione comunicó que dio positivo de Coronavirus y que desde el pasado jueves se mantiene aislada, en buen estado de salid y con síntomas leves.

A continuación reproducimos el comunicado emitido por la concejal:

“Buenas tardes a todos, a través de este breve comunicado deseo informar a toda la población que desde el día jueves estoy aislada en mi domicilio por haber presentado síntomas compatibles con Covid-19. A raíz de tal situación, me comuniqué con los centros de Salud correspondientes quienes me realizaron el hisopado y en el día de la fecha me notifican que he dado positivo en Covid-19”.

Además señaló que seguirá “con el debido aislamiento hasta completar con los días correspondientes”.

En este sentido Tione aprovechó la oportunidad para agradecer a cada una de las personas que se comunicaron “ y comunican conmigo para ponerse a disposición y brindar la ayuda necesaria. Estoy bien de salud, con síntomas leves”.

En tanto el Concejo Municipal de San Jerónimo Norte anunció que tras el caso positivo de la edil del FPCyS-PDP, todos los concejales que participaron de la sesión del pasado jueves 10 se encuentran -junto a sus familias- aislados en sus domicilios particulares desde el momento en que fueron informados.

“La sede del concejo municipal permanecerá cerrada hasta el próximo 23 de septiembre cuando cese el aislamiento de los seis concejales de la ciudad”, indica el comunicado que lleva la firma de la titular del Concejo Municipal Mariela Albercht.