Denver ganó el séptimo juego y se metió en la final de la Conferencia Oeste

Denver Nuggets se convirtió en el primer equipo en dar vuelta dos series que perdía 3-1 en la historia de los playoffs de la NBA y se clasificó finalista de la Conferencia Oeste tras vencer en el séptimo juego a Los Angeles Clippers 104 a 89 para llevarse la eliminatoria por 4-3, en el Wide World of Sport de Orlando.



Los Nuggets perdían ante Utah Jazz por 3-1 en los cuartos de final y revirtieron la serie para ganarla por 4-3, y repitieron la hazaña al superar a Los Angeles Clippers, logrando el pase a la final en donde jugará ante el gran favorito, Los Angeles Lakers del astro LeBron James.

Behind-the-back pocket pass from Murray to Jokic! #PhantomCam @nuggets 86@LAClippers 74



WIN or GO HOME GAME 7 on ESPN pic.twitter.com/Vt5XwO6uJB